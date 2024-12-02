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Байден помиловал своего сына: в Белом доме прокомментировали решение президента

Опубликовано:

Белый дом
Здание Белого дома в Вашингтоне. Фото: Robert Alexander/Getty Images

В Белом Доме объяснили решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера - пресс-секретарь Карин Жан-Пьер дала комментарии по этому поводу.

По ее словам, президент США Джо Байден верит в независимость системы правосудия, однако считает, что в случае с его сыном Хантером произошла судебная ошибка, связанная с политическим давлением, пишет РИА Новости.

"Он заявил, что достаточно - значит достаточно, и счёл необходимым помиловать своего сына. Он также верит, что дальнейшие преследования могли бы продолжиться при администрации Трампа", - заявила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Байден долго размышлял над этим решением. При этом он не намерен добиваться отставки генерального прокурора США, несмотря на его мнение о несправедливости уголовного преследования Хантера Байдена.

Напомним, ранее Джо Байден подписал документ о помиловании своего сына Хантера Байдена, которому грозил срок по делу о покупке оружия и уклонения от налогов. Это решение не может быть отменено Дональдом Трампом, который займет пост главы Белого дома в следующем месяце.

Добавим, в сентябре сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по всем пунктам в деле об уклонении от уплаты налогов. Таким образом он избежал публичного судебного процесса, но потенциально согласился на большой тюремный срок.

А в июне сообщалось, что суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в том, что он солгал относительно употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

При этом СМИ пишут, что Джо Байден в ходе избирательной кампании и даже после победы Трампа на выборах неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в судебный процесс над своим сыном.

Отметим, что на решение Джо Байдена в социальных сетях отреагировал избранный президент США Дональд Трамп.

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, заложников J6, которые уже много лет находятся в заключении? Какое злоупотребление и нарушение правосудия!" - заявил Трамп.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195283-bayden-pomiloval-svoego-syna-v-belom-dome-prokommentirovali-reshenie-prezidenta/

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