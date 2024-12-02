"Злоупотребление": Трамп отреагировал на помилование Байденом своего сына

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на помилование Джо Байденом его сына - Хантера Байдена, передает NUR.KZ.

"Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, заложников J6, которые уже много лет находятся в заключении? Какое злоупотребление и нарушение правосудия!" - заявил Трамп.

Заложниками J6 (6 января) Трамп назвал осужденных за штурм Капитолия. Напомним, в 2020 году Дональд Трамп отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования сфальсифицированы. 6 января 2021 года толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия, где конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов.

В результате беспорядков пятеро погибли, 140 полицейских пострадали. В 2023 году суд в Вашингтоне признал виновными в мятеже четверых членов праворадикальной группировки "Гордые парни" (Proud Boys), которые считали себя "солдатами Трампа". Лидера группировки приговорили к 22 годам тюрьмы.

К слову, в 2022 году Дональд Трамп заявил, что помилует участников штурма Капитолия, если победит на следующих президентских выборах.

Добавим, что на решение Байдена отреагировал и сын Дональда Трампа - Дональд Трамп-младший. Своими мыслями по этому поводу он поделился в соцсети Х.

"Все знали, что он это сделает", - заявил Трамп-младший.

Напомним, ранее Джо Байден подписал документ о помиловании своего сына Хантера Байдена, которому грозил срок по делу о покупке оружия и уклонения от налогов. Это решение не может быть отменено Дональдом Трампом, который займет пост главы Белого дома в следующем месяце.

Добавим, в сентябре сообщалось, что Хантер Байден признал себя виновным по всем пунктам в деле об уклонении от уплаты налогов. Таким образом он избежал публичного судебного процесса, но потенциально согласился на большой тюремный срок.

А в июне сообщалось, что суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в том, что он солгал относительно употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия.

При этом СМИ пишут, что Джо Байден в ходе избирательной кампании и даже после победы Трампа на выборах неоднократно заявлял, что не будет вмешиваться в судебный процесс над своим сыном.