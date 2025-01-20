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Трамп пообещал отменить все "глупые и радикальные" указы Байдена

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Scott Olson / Getty Images

В своей речи перед инаугурацией Дональд Трамп заявил, что все "радикальные и глупые указы администрации Байдена" будут отменены вскоре после того, как он примет присягу, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте The Times, Трамп выступил с речью перед инаугурацией на арене Capital One в Вашингтоне.

"Какое приятное чувство - нам нравится побеждать, не так ли?" - спросил он сторонников, заполнивших арену, и заявил, что "завтра в полдень занавес опустится над четырьмя долгими годами упадка Америки, и мы начнем совершенно новый день американской силы и процветания, достоинства и гордости".

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу. Кто-то сказал: "Сэр, не подписывайте так много за один день, давайте сделаем это в течение нескольких недель". Я сказал: "Черта с два мы сделаем это в течение нескольких недель". Мы подпишем их в самом начале. Мы сделаем это завтра", - заявил Трамп.

Авторы статьи отмечают: ожидается, что Дональд Трамп подпишет около 200 указов в свой первый день в качестве 47-го президента США - по вопросам, начиная от безопасности границ и заканчивая раскрытием секретных файлов, касающихся убийств президента Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего.

Добавим, Русская служба Би-би-си опубликовала обзорный материал по основным моментам речи Трампа перед инаугурацией.

Вместе с тем, тысячи демонстрантов, в основном женщин, вышли в субботу на улицы Вашингтона, в знак протеста против избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится в понедельник.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о некоторых изменениях касательно церемонии инаугурации, которая состоится 20 января. Из-за ожидающейся холодной погоды он приказал, чтобы инаугурационная речь и все остальные речи были произнесены в Ротонде Капитолия.

Парад в день его инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он приедет после вступления в должность. Там также будут транслировать саму церемонию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213052-tramp-poobeshchal-otmenit-vse-glupye-i-radikalnye-ukazy-baydena/

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