TikTok, Газа и миграция. Трамп выступил перед сторонниками накануне инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей инаугурации.

«Мы победили!» — сказал Трамп в начале выступления под крики толпы.

Он заявил, что новая администрация собирается «положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне» и «сделать Америку снова великой».

«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда», — сказал Трамп.

Он также пообещал остановить «вторжение» нелегальных иммигрантов на американской границе и пообещал озвучить конкретные меры в инаугурационной речи в понедельник.

По словам Трампа, в понедельник он собирается подписать множество указов, которые «очень обрадуют» американцев.

Выступление было достаточно длинным. Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск, Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации.

В этом же зале Capital One Arena Трамп появится уже после вступления в должность.

В своей речи Трамп коснулся соглашения о перемирии в Газе и ситуации с соцсетью TikTok, а также вновь пообещал закончить войну в Украине, но не уточнил, как именно.

«Это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре», — сказал он о ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп, в частности, поблагодарил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа за помощь в достижении соглашения.

«Мы добились большего, не будучи президентами, чем они добились за четыре года с президентом», — заявил Трамп.

Избранный президент также заявил, что ему нравится соцсеть TikTok, которая возобновила работу в воскресенье после обещания Трампа дать сервису отсрочку на три месяца до запрета, и сказал, что «тикток необходимо сохранить».

«С сегодняшнего дня тикток возвращается в США», — сказал Трамп.

«Честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его сохранить. Очень много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю, мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям», — добавил он.

Из-за холодов в Вашингтоне церемония инаугурации Трампа пройдет в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно, но холодная погода не помешала тысячам ликующих сторонников избранного президента прийти на его митинг в воскресенье вечером.

На вечере выступили музыканты, в том числе группы The Village People, чья культовая песня YMCA стала саундтреком к предвыборной кампании Трампа.

А открыл концерт Кид Рок, поменявший в середине песни черную шляпу на красную с надписью Make America Great Again.

В преддверии митинга Трамп вместе с избранным вице-президентом Вэнсом посетил Арлингтонское кладбище рядом с Вашингтоном, где они возложили венки и почтили память ветеранов США.