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Трамп распорядился поменять место проведения своей инаугурации

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил о некоторых изменениях касательно церемонии инаугурации, которая состоится 20 января, передает NUR.KZ.

Как отметил Трамп, 20 января в Вашингтоне, где состоится церемония инаугурации, ожидается непогода – по прогнозам синоптиков, холодный ветер может привести к рекордно низким температура.

По словам Трампа, он не хочет, чтобы из-за погоды пострадали или заболели сотрудники, обеспечивающие проведение инаугурации, в том числе полицейские, а также сторонники самого Трампа, которые соберутся перед Капитолием.

"Поэтому я приказал, чтобы инаугурационная речь и все остальные речи были произнесены в Ротонде Капитолия, которую использовал Рональд Рейган в 1985 году, также из-за очень холодной погоды.

Различные высокопоставленные лица и гости будут доставлены в Капитолий. Это будет очень красивым опытом для всех, и особенно для большой телевизионной аудитории!" - заявил Трамп.

Он добавил, что парад в день его инаугурации пройдет в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне, куда он приедет после вступления в должность. Там также будут транслировать саму церемонию.

По данным РИА Новости, в день инаугурации, 20 января, в Вашингтоне ожидается примерно от -2°C до -7°C, в вечерние часы температура опустится до -12 °C.

РБК пишет, что самая холодная инаугурация в истории США состоялась в 1985 году, когда Рональд Рейган вступал в должность президента во второй раз. Церемонию, запланированную на 21 января, из-за экстремально низкой температуры перенесли в помещение, а традиционный парад отменили.

В полдень температура на улице была около -14 °C. Утром термометры показывали -20 °C, а днем воздух прогрелся лишь до -8 °C. Сильный ветер усиливал ощущение холода, создавая температурный эффект от -23 до -29 °C.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212718-tramp-rasporyadilsya-pomenyat-mesto-provedeniya-svoey-inauguracii/

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