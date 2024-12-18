Трамп официально одержал победу на выборах президента США

Дональд Трамп официально получил достаточное количество голосов выборщиков, чтобы закрепить за собой пост президента, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Согласно подсчетам, Трамп набрал 308 голосов, его соперница Камала Харрис. При этом минимальное количество голосов выборщиков, которое необходимо для победа — 270.

Отмечается, что во вторник выборщики в Остине, штат Техас, отдали за него финальные 40 голосов, которые и поставили точку в победе Трампа.

Хотя о том, что Трамп стане следующим президентом, стало известно еще в ноябре, его победа была официально оформлена вчера, 17 декабря, когда Коллегия выборщиков собралась по всей стране в рамках конституционного процесса, чтобы официально избрать президента.

Теперь голоса выборщиков каждого штата будут отправлены в Конгресс. Законодатели встретятся на совместном заседании 6 января, чтобы подсчитать голоса выборщиков и официально объявить Трампа и сенатора от Огайо Дж. Д. Вэнса следующими президентом и вице-президентом.

Трамп и Вэнс вступят в должность в полдень 20 января 2025 года.