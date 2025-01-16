Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января

Выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется уже 19 января. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани.

Как сообщает РБК со ссылкой на премьера Катара Мухаммед Аль-Тани, соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнет действовать 19 января.

РИА Новости пишет, что добились заключения соглашения о прекращении огня в Газе посредники из США, Египта и Катара.

По данным издания, Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, а из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных.

В декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении 34 человек из тех израильских заложников, которые уже почти полтора года удерживаются в Газе, и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Сегодня стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

На новости о сделке избранный президент США Дональд Трамп отреагировал чередой постов в социальных сетях.

"У нас есть сделка ради заложников на Ближнем Востоке, - написал Трамп капслоком на своем сайте Truth Social. - Они скоро будут освобождены. Спасибо!"