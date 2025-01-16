Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января

Опубликовано:

Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Doaa Albaz / Anadolu via Getty Images

Выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется уже 19 января. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани.

Как сообщает РБК со ссылкой на премьера Катара Мухаммед Аль-Тани, соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнет действовать 19 января.

РИА Новости пишет, что добились заключения соглашения о прекращении огня в Газе посредники из США, Египта и Катара.

По данным издания, Израиль освободит тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года, а из Газы освободят девять израильских заложников в обмен на 110 заключенных.

В декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

Недавно в Катаре начался очередной раунд переговоров об освобождении 34 человек из тех израильских заложников, которые уже почти полтора года удерживаются в Газе, и заключении перемирия между Израилем и ХАМАС. Источники, близкие к ходу переговоров, выражали тогда осторожный оптимизм по поводу достижения договоренности между Израилем и ХАМАС уже в ближайшие дни.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Сегодня стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

На новости о сделке избранный президент США Дональд Трамп отреагировал чередой постов в социальных сетях.

"У нас есть сделка ради заложников на Ближнем Востоке, - написал Трамп капслоком на своем сайте Truth Social. - Они скоро будут освобождены. Спасибо!"

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212046-soglashenie-o-prekrashchenii-ognya-v-gaze-vstupit-v-silu-19-yanvarya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie