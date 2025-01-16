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Премьер Израиля созвонился с Трампом и Байденом после заключения сделки с ХАМАС

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy/Getty Images

Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа и Джо Байдена за помощь по вопросу об освобождении заложников, передает NUR.KZ со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

Как сообщается в Facebook канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, он поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его "за помощь в освобождении заложников" и "за прекращение страданий заложников и их семей".

"Премьер-министр дал понять, что он намерен вернуть всех заложников любыми возможными способами. Также он похвалил избранного президента США за его высказывания о том, что США будут работать с Израилем, чтобы гарантировать, что Газа никогда не станет убежищем для терроризма", - сказано в сообщении.

Отмечается, что они решили вскоре встретиться в Вашингтоне, чтобы обсудить этот и другие важные вопросы. Также в сообщении указано, что Нетаньяху поговорил с действующим президентом США Джо Байденом и также поблагодарил его за помощь.

Накануне стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников. После этого премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани заявил, что выполнение соглашения о прекращении огня в Газе начнется 19 января.

Также сообщалось, что палестинцы, живущие в секторе Газа, выходят на улицы на праздничные марши в связи с прекращением огня между Израилем и ХАМАС. При этом, не все члены правительства Израиля поддержали мирную сделку с ХАМАС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2212086-premer-ministr-izrailya-sozvonilsya-s-trampom-i-baydenom-i-poblagodaril-ih/

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