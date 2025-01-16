Часть правительства Израиля выступила против сделки с ХАМАС

Не все члены правительства Израиля поддержали мирную сделку с ХАМАС - самыми непримиримыми противниками два министра от ультраправых партий, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

В частности, против сделки выступили министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Как пишет издание, Смотрич назвал сделку опасной для Израиля и выразил "абсолютную уверенность в возращении к войне".

Издание отмечает, что соглашение о прекращении огня с ХАМАС будет обсуждаться правительством Израиля сегодня, 16 января. Хотя Смотрич и Бен-Гвир заявили, что выступают против него, у них нет достаточного количества людей, чтобы заблокировать соглашение.

"Однако они (Смотрич и Бен-Гвир) могли бы выйти из правительства и попытаться его свергнуть. Вероятно, об этом говорил Смотрич, когда рассказывал, что последние несколько дней вел "лихорадочные беседы" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху", - говорится в материале агентства.

При этом, как уточняет "Страна.ua", главной своей целью в войне Израиль объявил уничтожение ХАМАС. Эта цель не выполнена. Более того, израильская армия частично отводится из сектора Газа, давая возможность ХАМАС восстановить свои силы. Это и является главной претензией израильских противников соглашения.

С другой стороны и ХАМАС не достиг того, чего хотел, - постоянного прекращения огня с полным выводом из сектора израильских войск.

Перемирие будет заключено только на 42 дня. О его продлении или же об установлении постоянного режима прекращения огня нужно будет договариваться отдельно.

В декабре, после нескольких месяцев тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС, появились признаки того, что стороны могут приблизиться к соглашению о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Позже высокопоставленный представитель ХАМАС показал журналистам Би-би-си список из 34 израильских заложников, которых группировка готова освободить в ходе первой стадии возможного перемирия с Израилем. Израильские власти заявили, что передали этот список посредникам еще в июле 2024 года.

На днях мы писали, что Израиль и ХАМАС договорились остановить войну в секторе Газа, которая продолжалась с октября 2023 года. Палестинская группировка также согласилась освободить часть израильских заложников.

Вчера стало известно, что Израиль и ХАМАС все же договорились о перемирии. По данным Русской службы BBC, которая сослалась на источник, договоренность о прекращении огня в Газе и освобождении заложников была достигнута на встречах премьер-министра Катара с представителями ХАМАС и отдельно с представителями Израиля. Катар выступает одним из посредников на переговорах сторон.

Сообщается, что жители Газы и большинство израильтян восприняли сообщение о сделке с ликованием. Для палестинцев это означает окончание бомбардировок и возвращение сотен тысяч перемещенных лиц в свои дома. В Израиле десятки тысяч человек встретили новость из Катара на улицах городов.

Ожидается, что перемирие вступит в силу 19 января.