В конгресс США внесли закон о переговорах по покупке Гренландии

Республиканцы в конгрессе США внесли законопроект, разрешающий Дональду Трампа начать переговоры о покупке острова Гренландия у Королевства Дания, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что законопроект был подан в конгресс членом нижней палаты, республиканцем Энди Оглсом.

"Уполномочить президента попыткой вступить в переговоры с Королевством Дания с целью обеспечения приобретения Гренландии Соединенными Штатами", - говорится в документе.

В случае принятия разрешение вступит в силу с 20 января. Если соглашения с Данией будет достигнуто, Трамп должен в течение пяти дней подать в конгресс всю документацию касательно приобретения территории.

По данным агентства, автор назвал законопроект "Вернем Гренландии былое величие" (Make Greenland Great Again), что вдохновлено главным лозунгом сторонников Трампа "Вернем Америке былое величие".

Напомним, в конце декабря 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу. Издание отмечает, что данный шаг происходит в период возросшей напряженности вокруг Гренландии.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А несколько дней назад Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его.