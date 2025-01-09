"Черта с два". Что думают в Канаде, Дании и Панаме о территориальных претензиях Дональда Трампа

Дональд Трамп, который через две недели снова вступит в должность президента США, за последние дни заявил о претензиях на земли сразу нескольких стран: Канаде он предложил стать штатом США, от Дании потребовал (уже не в первый раз) продать Гренландию, а с властями Панамы якобы уже обсуждает судьбу Панамского канала.

Некоторые претензии звучат не впервые — тем не менее, реакция на слова Трампа оказалась крайне резкой.

Высказался избранный президент США и на тему войны в Украине, и это высказывание сильно отличается от того, что говорил действующий президент Джо Байден и что говорят лидеры ЕС.

Канада: «Черта с два»

6 января, за две недели до инаугурации, избранный президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth, что, по его мнению, многие канадцы хотели бы, чтобы их страна стала 51-м американским штатом. «Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо знал об этом и подал в отставку», — написал он.

Пост Трампа появился вскоре после того, как стало известно, что канадский премьер оставит пост.

По мнению избранного президента США, американцы с канадцами вместе образовали бы великую страну, налоги бы снизились, торговые тарифы были бы ликвидированы, а обе страны (вернее, теперь уже одна страна) были бы полностью защищены от российских и китайских военных кораблей.

При этом Трамп собирается ввести 25-процентные тарифы на импорт из Канады и обещает подписать такой указ в первый же день на посту главы государства.

Трюдо, который пока что остается премьер-министром Канады, ответил на это, что Канада «черта с два» (в оригинале: not a snowball's chance in hell, то есть буквально «шанс, как у снежинки в аду») станет частью США, добавив, что две страны уже являются самыми крупными партнерами в сфере торговли и безопасности друг для друга.

Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила в X, что Трамп демонстрирует «полное отсутствие понимания того, что делает Канаду сильной страной».

«Наша экономика сильна. Наши люди сильны. Мы никогда не отступим перед лицом угроз», — написала она.

На реплику Трюдо оставил крайне резкий комментарий Илон Маск, который при Трампе будет занимать пост главы департамента эффективности правительства.

«Девочка, ты больше не губернатор Канады. Твое мнение больше ничего не значит», — написал Маск. «Губернатором» Канады Трюдо ранее называл и Трамп, имея в виду пост, который занимают главы американских штатов.

Дания: Гренландия «не продается»

Другая территориальная претензия Трампа — Гренландия, крупнейший в мире остров, автономия в составе Дании. Накануне Рождества Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией — «абсолютная необходимость» для США.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу», — ответил ему премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Дания, в составе которой находится гренландская автономия, после этого заявила о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии.

Король Дании Фредерик Х в своем новогоднем обращении заявил, что Королевство Дания едино «до самой Гренландии», добавив: «Нам суждено быть вместе».

Кроме того, 6 января король распорядился изменить герб королевства так, чтобы геральдические символы Гренландии и Фарерских островов — медведь и баран — на нем стали крупнее и заметнее.

Заявление Трампа появилось на фоне новостей о поездке сына избранного президента, Дональда Трампа-младшего в Гренландию. Во вторник 7 января он прибыл на личном самолете в Нуук — столицу Гренландии. Трамп-младший заявил, что его поездка носит сугубо частный характер и он не планирует встречаться с властями автономии.

Однако в тот же день его отец вновь заявил о желании взять под контроль США Гренландию и Панамский канал и при этом отказался исключить, что сделает это военным путем.

«Я могу сказать одно: нам они нужны для экономической безопасности, — сказал Трамп-старший на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго. — Брать на себя такое обязательство [не предпринимать военных действий] я не могу. Может так быть, что нам придется что-то сделать».

На новые угрозы Трампа откликнулись уже политики и за пределами Дании. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что лично он не верит, что США всерьез готовы вторгаться в Гренландию, но так или иначе запугивать себя Евросоюз не позволит никому.

«Понятно, что нападать на свои суверенные границы Европейский союз не позволит никому — какая бы страна это ни намеревалась сделать, — заявил Барро в эфире французского радио Inter. — Это совершенно очевидно и не вызывает ни малейших сомнений».

«Если поставить вопрос по-другому — скажем, „Не вернулись ли мы во времена, когда выжить способны лишь наиболее сильные и приспособленные?" — тогда я отвечу: „Да, вернулись"».

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе в ответ на вопрос журналистки о заявлении Трампа подчеркнула важность уважения суверенитета стран ЕС.

«Это одна из дипломатических ценностей и основополагающий принцип, на который мы всегда опираемся в нашей работе», — напомнила Хиппер.

Это уже не первый раз, когда Трамп говорит о намерении заполучить Гренландию. До этого он предлагал это в 2019 году. Тогдашний премьер-министр Гренландии Ким Кильсен тоже ответил, что Гренландия «не продается», а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала предложение Трампа «абсурдным». В ответ президент США назвал ее «мерзкой» и отменил визит в Копенгаген.

Гренландия лежит на кратчайшем пути из Северной Америки в Европу, что делает ее стратегически важной для США. Там находятся крупные запасы полезных ископаемых и нефти и американская космическая база «Пайтуфик».

Идея приобретения Гренландии Соединенными Штатами тоже не нова. Впервые об этом заявил еще 17-й президент США Эндрю Джонсон в 1860-х годах.

Панама: «Каждый метр канала принадлежит Панаме»

Третья территориальная претензия Трампа — контроль над Панамским каналом, одной из важнейших водных артерий мира, соединяющей Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. До 1999 года он контролировался США, но сейчас принадлежит государству Панама.

21 декабря Трамп обвинил Панаму в установлении «смехотворно» высоких тарифов за пользование Панамским каналом и пригрозил потребовать его возврата под контроль США. По его словам, канал играет решающую роль для американской экономики и национальной безопасности и нельзя допустить, чтобы он «попал в неправильные руки», то есть под контроль Китая, следовало из реплики Трампа.

В ответ президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что «каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающих к нему территорий принадлежит Панаме и будет принадлежать ей и впредь». Он отметил, что канал ни прямо, ни косвенно не контролируется Китаем, и выразил надежду на хорошие и уважительные отношения Панамы с новой администрацией США.

Трампа это не остановило: вскоре он опубликовал картинку с флагом США, созданную искусственным интеллектом, с подписью «Добро пожаловать в Канал Соединенных Штатов».

А 7 января Трамп заявил, что уже якобы обсуждает судьбу канала с властями Панамы. МИД этой страны на это ответил, что правительство Панамы не имело никаких контактов с новой администрацией США. Министр иностранных дел республики Хавьер Мартинес-Ача Васкес подчеркнул, что суверенитет канала не обсуждается и «является частью нашей истории борьбы».

Трамп: невключение Украины в НАТО было «высечено в камне»

Помимо заявлений о территориальных претензиях США, Трамп также высказался и на тему войны в Украине. Он сказал, что понимает чувства России относительно расширения НАТО и потенциального членства Украины в альянсе.

«Большой частью проблемы было то, что Россия много-много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно присутствовать в Украине. Это было, типа, высечено в камне. И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для России иметь кого-то прямо на пороге — я могу понять их чувства на этот счет», — сказал Трамп. По его мнению, война бы не началась, если бы он был президентом.

Он сказал, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным после инаугурации и что перемирия можно добиться за полгода или меньше. О том, что ранее он обещал закончить войну за 24 часа, Трамп не вспомнил.

Украинские официальные лица пока не комментировали эти заявления.