Властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с Турцией

В комитете нагеля Израиля заявили, что стране нужно быть готовой к прямой конфронтации с Турцией на фоне ее стремления восстановить Османскую империю, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

В отчете Комитета Нагеля (созданная израильским правительством в августе 2024 году комиссия по анализу оборонного бюджета и стратегии безопасности) подчеркивается риск того, что Турция объединится с сирийскими группировками и, в частности, начнет вести прокси-войну, наращивая нестабильность в регионе.

«Угроза со стороны Сирии может перерасти в нечто еще более опасное, чем иранская угроза», — говорится в отчете.

На этом фоне комитет предложил увеличить ежегодный оборонный бюджет Израиля на 15 млрд шекелей ($4,1 млрд) на ближайшие пять лет, приобрести дополнительные истребители F-15, самолеты-заправщики, беспилотники и спутники, повысить эффективность систем противовоздушной обороны и построить защитный барьер вдоль долины реки Иордан.

Отчет был представлен премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру обороны Исраэлю Кацу и министру финансов Бецалелю Смотричу в понедельник, 6 января.

«Мы становимся свидетелями фундаментальных изменений на Ближнем Востоке. Иран долгое время был нашей самой большой угрозой, но на арену выходят новые силы, и мы должны быть готовы к неожиданностям. Этот доклад — «дорожная карта» для обеспечения будущего Израиля», — сказал Нетаньяху.

Издание напоминает, что Турция и Сирия поддержали палестинское движение ХАМАС после его нападения на Израиль в октябре 2023 года, в результате которого боевики убили порядка 1,2 тыс. израильтян, еще около 250 человек взяли в заложники. В ответ еврейское государство начало военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор.