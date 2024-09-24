Эрдоган на Генассамблее ООН сравнил Нетаньяху с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Генассамблее ООН - в ходе своего выступления он жестко высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Турецкий лидер обрушился с критикой на премьер-министра Израиля и сравнил его с Адольфом Гитлером, пишет РИА Новости.

"Международному сообществу необходимо разработать механизм защиты палестинских гражданских лиц от действий Израиля. Как 70 лет назад Гитлер был остановлен союзом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены "союзом человечества", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Стоит отметить, что Эрдоган уже не в первый раз жестко высказывается в сторону руководства Израиля.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Газе - политик назвал приходящее на Ближнем Востоке геноцидом.

А в декабре 2023 года лидеры Турции и Израиля обменялись громкими обвинениями. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером, израильский премьер отреагировал на эти слова.

"Эрдоган, который совершает геноцид против курдов, который установил мировой рекорд по количеству заключенных в тюрьму журналистов, выступающих против его правления, – последний, кто может читать нам мораль", - ответил тогда Биньямин Нетаньяху.

До этого президент Турции назвал ООН недееспособной организацией и призвал изменить ее структуру.

Осенью 2023 года из-за событий в Газе Турция отозвала своего посла в Израиле.

В конце июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган заявило том, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.