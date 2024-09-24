Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эрдоган на Генассамблее ООН сравнил Нетаньяху с Гитлером

Опубликовано:

Реджеп Тайип Эрдоган в ООН
Реджеп Тайип Эрдоган в ООН. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на Генассамблее ООН - в ходе своего выступления он жестко высказался о ситуации на Ближнем Востоке.

Турецкий лидер обрушился с критикой на премьер-министра Израиля и сравнил его с Адольфом Гитлером, пишет РИА Новости.

"Международному сообществу необходимо разработать механизм защиты палестинских гражданских лиц от действий Израиля. Как 70 лет назад Гитлер был остановлен союзом человечества, так и Нетаньяху и его сеть убийств должны быть остановлены "союзом человечества", - заявил Эрдоган в своем выступлении.

Стоит отметить, что Эрдоган уже не в первый раз жестко высказывается в сторону руководства Израиля.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о ситуации в Газе - политик назвал приходящее на Ближнем Востоке геноцидом.

А в декабре 2023 года лидеры Турции и Израиля обменялись громкими обвинениями. Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером, израильский премьер отреагировал на эти слова.

"Эрдоган, который совершает геноцид против курдов, который установил мировой рекорд по количеству заключенных в тюрьму журналистов, выступающих против его правления, – последний, кто может читать нам мораль", - ответил тогда Биньямин Нетаньяху.

До этого президент Турции назвал ООН недееспособной организацией и призвал изменить ее структуру.

Осенью 2023 года из-за событий в Газе Турция отозвала своего посла в Израиле.

В конце июля этого года президент Реджеп Тайип Эрдоган заявило том, что Турция может войти в Израиль так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165551-erdogan-na-genassamblee-oon-sravnil-netanyahu-s-gitlerom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie