The Sun: Башара Асада пытались отравить в Москве

Британская газета The Sun, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что в Москве пытались отравить бывшего президента Сирии Башара Асада, передает NUR.KZ.

Газета ссылается на анонимный Telegram-канал "Генерал СВР", который, по ее данным, ведет "бывший высокопоставленный российский шпион".

Именно в Telegram-канале была опубликована новость, что в воскресенье, 29 декабря, Асаду стало плохо. Он обратился за медицинской помощью, а затем почти сразу же начал "сильно кашлять и задыхаться".

"Есть все основания полагать, что было совершено покушение", – считает анонимный источник.

Сообщается, что Асаду оказали медицинскую помощь в его квартире, и в понедельник его состояние стабилизировалось

Результаты анализов показали наличие яда в его организме, пишет издание.

Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, экс-президент Сирии Башар Асад вместе с семьей покинул Дамаск в начале декабря, когда столица Сирии оказалась в руках повстанцев.

Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в России - в Кремле заявляли, что такое решение принял лично Путин.

16 декабря в соцсети канцелярии экс-президента Сирии Башара Асада появилось заявление от его имени - первое после эвакуации в Москву.