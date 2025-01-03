Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

The Sun: Башара Асада пытались отравить в Москве

Опубликовано:

Башар Асад
Башар Асад. Фото: Pool Benainous / Hounsfield / Gamma-Rapho via Getty Images

Британская газета The Sun, ссылаясь на анонимные источники, пишет, что в Москве пытались отравить бывшего президента Сирии Башара Асада, передает NUR.KZ.

Газета ссылается на анонимный Telegram-канал "Генерал СВР", который, по ее данным, ведет "бывший высокопоставленный российский шпион".

Именно в Telegram-канале была опубликована новость, что в воскресенье, 29 декабря, Асаду стало плохо. Он обратился за медицинской помощью, а затем почти сразу же начал "сильно кашлять и задыхаться".

"Есть все основания полагать, что было совершено покушение", – считает анонимный источник.

Сообщается, что Асаду оказали медицинскую помощь в его квартире, и в понедельник его состояние стабилизировалось

Результаты анализов показали наличие яда в его организме, пишет издание.

Никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, экс-президент Сирии Башар Асад вместе с семьей покинул Дамаск в начале декабря, когда столица Сирии оказалась в руках повстанцев.

Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в России - в Кремле заявляли, что такое решение принял лично Путин.

16 декабря в соцсети канцелярии экс-президента Сирии Башара Асада появилось заявление от его имени - первое после эвакуации в Москву.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация на Ближнем Востоке
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2207808-the-sun-bashara-asada-pytalis-otravit-v-moskve/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie