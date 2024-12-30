ХАМАС назвал ложью подробности убийства главы движения Исмаила Хании
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Палестинская исламистская группировка ХАМАС назвало ложью сообщения израильских СМИ о том, как был убит лидер движения Исмаил Хания, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Официальное сообщение появилось в телеграм-канале пресс-службы движения.
"Движение ХАМАС опровергает всю ложь, распространяемую сегодня сионистскими оккупантами относительно того, что, по их утверждению, было подробностями убийства главы Политического бюро движения ХАМАС, лидера-мученика Исмаила Хании", — говорится в сообщении.
По данным издания, речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что Хания был убит с помощью бомбы, заложенной в его комнате в официальном иранском гостевом доме.
Однако, как утверждает ХАМАС, проведенное Объеденным комитетом службы безопасности Хании и иранскими спецслужбы расследование показало, что орудием убийства стала управляемая ракета весом 7 кг. Ее нацелили на мобильный телефон Хании, уточняет пресс-служба.
До этого израильские СМИ писали, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, заложенного заранее в спальне.
Напомним, в конце июля стало известно, что глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране - информацию подтвердили в Корпусе стражей исламской революции. Сообщается, что он был убит в результате удара по его резиденции в столице Ирана.
Накануне до этого случая армия Израиля сообщила о нанесении удара в Бейруте. Целью, предположительно, был командир "Хезболлы", ответственный за убийство израильских гражданских.
После этого Иран пригрозил Израилю "суровым наказанием" за смерть главы политбюро ХАМАС.
Израильская сторона признала причастность к гибели Исмаила Хании лишь на прошлой неделе, спустя полгода после его смерти.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206548-hamas-nazval-lozhyu-podrobnosti-ubiystva-glavy-dvizheniya-ismaila-hanii/