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Харрис утвердила победу Трампа на президентских выборах

Опубликовано:

Камала Харрис на заседании Палаты представителей
Камала Харрис на заседании Палаты представителей. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Конгресс США в понедельник утвердил победу Дональда Трампа на недавних президентских выборах. Объявление победы досталось его оппонентке Камале Харрис, пишет NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

В своей статье "Мучительная и ироничная роль Байдена и Харрис в подтверждении победы Трампа" WP пишет, что 6 января 2017 года Байден, тогда еще в роли вице-президента, стоял в зале заседаний Палаты представителей и наблюдал за подтверждением результатов выборов, которые впервые привели Трампа к власти.

Ровно восемь лет спустя, в минувший понедельник, вице-президент Камала Харрис стояла на том же месте для сертификации избрания президентом того же человека.

"Голоса за президента Соединенных Штатов распределились следующим образом: Дональд Дж. Трамп из штата Флорида получил 312 голосов", – сказала она, и республиканцы в зале разразились аплодисментами. "Камала Д. Харрис из штата Калифорния получила 226 голосов".

В завершение своей речи она ударила молотком и поблагодарила участников.

Далее, за пределами зала заседаний, она в очередной раз высказалась о своем поражении на недавних выборах. Харрис назвала понедельник "очень важным днем", когда "американский народ должен воспринимать происходящее как должное, а именно – что одним из важнейших столпов демократии является мирная передача власти".

"Я действительно твердо верю, что американская демократия сильна настолько, насколько сильна наша готовность бороться за нее", – добавила Харрис, прежде чем уйти, не ответив на вопросы журналистов. "В противном случае она очень хрупка и не сможет выдержать моменты кризиса. И сегодня американская демократия выстояла".

В начале ноября прошлого года в США прошли президентские выборы. Победу на них с заметным отрывом по количеству голосов одержал республиканец Дональд Трамп.

Обращаясь к своим сторонникам после поражения, Харрис заявила, что "хоть и признает эти выборы, но не признает борьбу, которая подпитывала эту кампанию".

"Борьбу за свободу, за возможности, за справедливость и достоинство всех людей, борьбу за идеалы, лежащие в основе нашей нации, идеалы, которые отражают Америку в лучшем виде, борьбу, от которой я никогда не откажусь […].

Я так горжусь гонкой, которую мы провели, и тем, как мы ее провели. За 107 дней этой кампании мы создавали сообщество и коалиции, воссоединив людей из всех слоев общества и происхождения, объединенных любовью к стране, с энтузиазмом и радостью в нашей борьбе за будущее Америки", – сказала кандидат от демократической партии Камала Харрис после подведения итогов голосования.

С заявлением позже выступил и президент Байден. В своем обращении к нации он заявил, что результатам прошедших выборов "можно доверять", а также подтвердил намерение передать власть избранному президенту – Дональду Трампу – мирным путем.

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Президентские выборы в США
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2208957-harris-obyavila-trampa-pobeditelem-prezidentskih-vyborov/

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