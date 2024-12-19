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Белый дом обвинил Трампа в попытке остановить работу правительства

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Белый дом
Белый дом. Фото: Rudy Sulgan/Getty Images

В Белом доме заявили, что избранный президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс "приказали республиканцам приостановить работу правительства", передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер появилось на сайте администрации.

"Республиканцам нужно прекратить играть в политику с этим двухпартийным соглашением, иначе они навредят трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всей стране.

Избранный президент Трамп и его вице-президент Вэнс приказали республиканцам остановить работу правительства, и они угрожают сделать именно это - одновременно подрывая сообщества фермеров и скотоводов, восстанавливающиеся после катастроф, а также общественные медицинские центры", - заявила Жен-Пьер.

Как поясняет РБК, так в Белом доме отреагировали на действия представителей Республиканской партии в конгрессе, отклонивших временный законопроект о финансировании правительства, который подготовил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Законопроект подразумевает выделение 110 млрд долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 10 млрд долларов на дополнительную поддержку сельского хозяйства, и предполагает первое с 2009 года повышение зарплаты законодателям.

Если документ не примут до пятницы, 20 декабря, это увеличит риск частичной приостановки работы ряда федеральных ведомств.

Однако, как пишет издание, Трамп и Вэнс раскритиковали документ, призвали исключить из него некоторые статьи расходов и принять другой "упорядоченный законопроект, который не даст Чаку Шумеру (сенатору от Демпартии) и демократам всего, что они хотят".

Напомним, накануне стало известно, что Трамп официально одержал победу на выборах президента США - Коллегия выборщиков собралась по всей стране в рамках конституционного процесса, чтобы официально избрать президента. За Трампа в итоге отдали голоса 308 выборщиков, за Камалу Харрис - 167. Для победы нужно было набрать 270 голосов.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года.

После выборов действующий президент Джо Байден позвонил Трампу и обсудил с ним вопрос мирной передачи власти, а также предложил ему встретиться в Белом доме.

Встреча действующего и вновь избранного президентов прошла в Белом доме 13 ноября. Во время встречи Байден сказал Трампу, что рассчитывает на "плавный переход" власти. Байден добавил, что он обеспечит комфортную обстановку для своего предшественника и преемника, когда тот вновь займет Белый дом в январе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202086-belyy-dom-obvinil-trampa-v-popytke-ostanovit-rabotu-pravitelstva/

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