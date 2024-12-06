Лукашенко попросил Путина разместить "Орешник" в Беларуси

Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси российскую систему "Орешник". По его мнению, это улучшит оборону обоих государств.

Такую просьбу, как сообщает БелТА, президент Беларуси озвучил Путину на заседании Высшего государственного совета союзного государства в Минске. По словам Лукашенко, размещение "Орешника" усилило бы оборону Беларуси и России.

Путин не исключил такой возможности.

"Поскольку мы сегодня подписали Договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов, как "Орешник", на территории Республики Беларусь возможным. Первое.

Второе. Это станет возможным, думаю, во второй половине следующего года - по мере наращивания серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения", - приводят речь Путина в Telegram-канале "Кремль. Новости".

Напомним, в конце марта прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В июне того же года Лукашенко заявил, что сам потребовал от Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Президент отметил, что полученные от России бомбы в три раза мощнее тех, что применялись в Хиросиме и Нагасаки.

Недавно Русская служба Би-би-си писала, что известно о баллистической ракете "Орешник", которой, по словам Владимира Путина, Россия обстреляла украинский город Днепр.

Также об "Орешнике" высказывался глава МТД РФ Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.