Сегодня, 30 декабря, Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Обмен прошел при посредничестве ОАЭ, передает NUR.KZ.

Так, в официальном Telegram-канале Министерства обороны России сообщается, что в результате переговорного процесса возвращены 150 российских военнослужащих.

Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В МО РФ сообщили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, отмечает ведомство.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о возвращении большего числа украинцев - 189.

Он написал, что среди возвращенных украинцев - защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного.

"Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, воины территориальной обороны, Военно-морских и Вооруженных Сил", - написал он и добавил, что также переданы двое жителей Мариуполя.

РБК напоминает, что Москва и Киев регулярно сообщают о проведении обменов как военнопленными, так и телами погибших военных.

В декабре и ноябре стороны трижды обменивались телами погибших служащих: 20 декабря - по формуле "503 на 42", 29 ноября - по формуле "502 на 48", и 8 ноября - по формуле "563 на 37". По данным издания, все три раза большее число погибших вернули Украине.

Добавим, сегодня стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 млрд долларов. Помощь включает дополнительный пакет сокращения в размере 1,25 млрд долларов для украинских военных и пакет в размере 1,22 миллиарда долларов в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по теме, сможет ли Украина выдержать еще год войны. Авторы отмечали, что многие солдаты устали и истощены после трех лет войны, а среди населения, по опросам, растет поддержка переговоров.

Также недавно южнокорейская разведка сообщила о первом военном КНДР, попавшем в украинский плен и умершем от ран. Считается, что это первый северокорейский военнопленный с декабря, когда Пхеньян направил войска для поддержки России в войне против Украины.