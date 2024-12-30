США выделяет еще почти 2,5 млрд долларов Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти 2,5 млрд долларов - заявление американского президента опубликовано на официальном сайте Белого дома, передает NUR.KZ.

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Почти 2,5 млрд долларов выделяются на помощь Украине в сфере безопасности.

"Помощь включает дополнительный пакет сокращения в размере 1,25 млрд долларов для украинских военных и пакет в размере 1,22 миллиарда долларов в рамках инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI). Это предоставит Украине как немедленный приток возможностей, которые она продолжит использовать с большим эффектом на поле боя, так и долгосрочные поставки систем ПВО, артиллерии и других критически важных систем вооружения", - говорится в сообщении.

По словам Байдена, министерство обороны занимается поставкой сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины.

"По моему указанию Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение всего оставшегося срока моего пребывания на посту", - заявил глава Белого дома.

Отметим, в ноябре этого года сообщалось, что у США осталось 6 млрд долларов на военную помощь Украине, которые будут использованы до прихода новой администрации Дональда Трампа.

Несколько недель назад стало известно, что США выделили Украине еще 20 млрд долларов помощи.

Кроме того, США предоставят Украине дополнительную военную помощь на полмиллиарда долларов. Соответствующее сообщение опубликовал сайт Госдепартамента.