Расшифровку черных ящиков разбившегося под Актау самолета начали в Бразилии

Эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA) приступили к анализу черных ящиков Embraer 190, который потерпел крушение 25 декабря близ Актау, передает agenciaBrasil.

Как отмечает агентство новостей, черные ящики содержат важные данные и голосовые записи, сделанные во время полета, которые необходимы для определения причины аварии.

Согласно пресс-релизу Военно-воздушных сил, извлечение, сбор и проверка данных с бортовых самописцев будут проведены как можно быстрее. Анализ проводится в лаборатории считывания и анализа данных бортовых самописцев CENIPA.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в Грозный.

На борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Это граждане Азербайджана, России, Казахстана и Кыргызстана.

Выжили 29 человек. Все казахстанцы погибли.

29 декабря стало известно, что Казахстан направит бортовые самописцы (черные ящики) разбившегося близ Актау самолета в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).

На следующий день сообщалось, что комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию вместе с черными ящиками.