"Россия — важная страна". Новый лидер Сирии заявил, что хочет сохранить отношения с Москвой, и обещал провести выборы

Новый лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что не намерен полностью разрывать отношения с Россией и пообещал провести выборы в стране в течение четырех лет. Он также заявил о намерении распустить свою вооруженную группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ).

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ХТШ до сих пор формально запрещена как террористическая организация во многих странах, в том числе в США и в России. Именно это движение возглавило военные действия, которые привели к свержению президента Сирии Башара Асада.

Москва была ближайшим союзником Асада, который в течение многих лет оставался у власти во многом благодаря поддержке российской армии, наносившей удары по повстанцам и сирийским городам. В Сирии находятся российские военные базы, и когда повстанческие силы захватывали Дамаск, Асад сбежал именно в Россию — при помощи армии РФ.

Как недавно рассказывал наш корреспондент Григор Атанесян, побывавший в Сирии, новое правительство под руководством аль-Шараа вступило в переговоры с Москвой и не требует немедленного вывода всех российских сил.

«Россия — важная страна и считается второй по мощи в мире», — сказал аль-Шараа в интервью саудовскому государственному телеканалу Al Arabiya (цитата по агентству AFP). Сирийский лидер добавил, что «между Россией и Сирией есть глубокие стратегические интересы».

«Все сирийское оружие имеет российское происхождение, и многими электростанциями управляют российские эксперты. Мы не хотим, чтобы Россия уходила из Сирии так, как хотят некоторые», — заявил аль-Шараа.

В воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал в интервью государственному агентству «РИА Новости», что судьба российских баз могла бы стать предметом переговоров с новыми властями Сирии.

«Речь идет не только о сохранении наших баз или опорных пунктов, но и об условиях их функционирования, содержания и обеспечения, взаимодействия с местной стороной», — заявил Лавров о будущих переговорах.

Выборы, конституция и роспуск ХТШ

Лидер ХТШ, который в прошлом он был известен как Абу Мохаммед аль-Джулани, но отказался от этой подпольной клички, также назвал возможное время проведения выборов в Сирии. Он говорил об этом впервые после того, как пришел к власти.

«Выборный процесс может занять четыре года», — предположил лидер страны, объяснив, что для организации голосования еще необходимо восстановить юридическую систему и провести полноценную перепись населения Сирии.

Аль-Шараа также сказал, что создание новой конституции страны может занять до трех лет, а для значительного улучшения работы государственных институтов новым властям понадобится около года.

По словам аль-Шараа, его группировка будет «распущена» на будущей конференции, где начнется диалог между различными секциями сирийского общества. Лидер не уточнил, что именно это значит и как будет происходить роспуск.

ХТШ ранее была связана с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», которые многие страны мира, в том числе Россия, считают террористическими организациями. Однако сейчас вооруженное движение во главе с аль-Шараа разорвало с ними связи и заявляет о намерении обеспечить права меньшинств и придерживаться умеренной идеологии.

Как передает ближневосточный обозреватель Би-би-си, приглашения на сирийскую конференцию были отправлены различным политикам и представителям общин страны, а также гражданскому обществу, в том числе активистам, отстаивающим права женщин.

Конференция станет первой возможностью проверить, действительно ли новые власти Сирии намерены выполнить свои обещания по объединению Сирии, отмечает наш корреспондент.

ХТШ создало новое переходное правительство Сирии исключительно из своих представителей, и некоторые начали критиковать ее за то, что в кабинет не попали представители других фракций. В ответ на эту критику аль-Шараа сказал, что назначил лишь основных членов правительства и не намерен кого-либо дискриминировать.

Население Сирии состоит из множества этнических и религиозных групп, в том числе курдов, армян, ассирийцев, христиан, друзов, алавитов-шиитов и арабов-суннитов. Последние составляют большинство в стране.

В интервью Al Arabiya аль-Шараа также пообещал, что региональные силы во главе с курдами станут частью национальной сирийской армии. «Оружие должно быть только в руках государства. Мы будем приветствовать любого, кто вооружен и имеет достаточную квалификацию, чтобы присоединиться к Министерству обороны», — сказал он.

Тем временем, по данным базирующегося в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за последнюю неделю в Сирии были арестованы около 300 человек, которых подозревают в тесных связях с режимом Асада.

В числе задержанных доносчики, бойцы проправительственных формирований и бывшие военнослужащие, сообщает SOHR. Согласно сведениям организации, эти аресты производились «при содействии местного населения».