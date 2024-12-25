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BILD: Жену Асада отказались принимать в Великобритании

Опубликовано:

Асма Асад
Асма Асад. Фото: Miguel Medina/AFP via Getty Images

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что страна не готова принять супругу Башара Асада, если та захочет вернуться, передает NUR.KZ со ссылкой на BILD.

Несмотря на наличие у Асмы двух гражданств, сирийского и британского, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что ее могут не принять в Лондоне.

"В последние дни я слышал, что Асма Асад, возможно, гражданка Великобритании, которая может попытаться въехать в нашу страну. Хочу подчеркнуть, что она находится под санкциями и не является желанным лицом в Соединенном Королевстве", – цитирует издание Ламми.

Поскольку у Асмы двойное гражданство, ее британское гражданство может быть аннулировано. Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил вскоре после падения режима Асада, что пока еще слишком рано говорить о том, лишат ли Асму британского гражданства.

"Мы находимся на слишком ранней стадии, чтобы принимать решения", — отметил Стармер.

Согласно сообщениям арабских источников, Асма Асад после вынужденного переезда обратилась в российский суд с просьбой предоставить ей специальное разрешение на выезд из Москвы. В настоящее время ее заявление, судя по всему, рассматривается российскими властями.

Отметим, еще в мае РБК сообщало, что у Асмы Асад диагностировали острый миелоидный лейкоз. В канцелярии тогда еще президента Сирии подтвердили эту информацию и сообщали, что она начала лечение. При этом в 2018 году у Асмы был выявлен рак груди, опухоль тогда удалили.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что супруга свергнутого президента Сирии Башара Асада Асма подала на развод и запросила специальное разрешение, чтобы покинуть Москву. Англоязычные издания писали, что Асма недовольна своей жизнью в Москве и намерена переехать в Лондон.

При этом пресс-секретарь Путина Песков опроверг информацию о том, что супруга Асада запросила спецразрешение для выезда из РФ.

Добавим, экс-президент Сирии Башар Асад вместе с семьей покинул Дамаск в начале декабря, когда столица Сирии оказалась в руках повстанцев.

Позже выяснилось, что ему предоставили убежище в России – такое решение принял лично Путин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204466-bild-zhenu-asada-otkazalis-prinimat-v-velikobritanii/

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