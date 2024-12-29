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Эзотерика

20-летний пассажир разбившегося под Актау самолета пришел в себя

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Ринат Асанов
Ринат Асанов. Кадр из видео: МЧС КР

20-летний гражданин Кыргызстана Ринат Асанов, пострадавший при авиакатастрофе под Актау, пришел в сознание, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Кыргызстана.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, 28 декабря в Актау прибыли родственники Рината Асанова, спасатели и медицинские работники МЧС КР в целях оказания помощи гражданам Кыргызстана, пострадавшим в результате крушения самолета.

Работа ведется в тесном сотрудничестве с МЧС Казахстана и Азербайджана.

Врачи провели консилиум по вопросу эвакуации пострадавших. По данным медиков, в настоящее время состояние двух пациентов остается стабильным, но они продолжают нуждаться в медицинском наблюдении.

"Мероприятия проводятся под личным контролем президента Садыра Жапарова. Будут приложены все усилия, чтобы до Нового года вывезти на родину граждан, пострадавших при крушении самолета, и оказать им необходимую помощь", - рассказали в МЧС КР.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек, их доставили в медицинские учреждения. Среди них оказался Ринат Асанов из Кыргызстана 03.11.2004 года рождения.

Также ранее о своем самочувствии рассказали двое других граждан этой страны Тилек Османов и Эрлан Джунушалиев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206424-20-letniy-passazhir-razbivshegosya-pod-aktau-samoleta-prishel-v-sebya/

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