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Эзотерика

"После взлета заснул, проснулся, когда паника началась": выживший в авиакатастрофе под Актау

Опубликовано:

Тилек Османов
Тилек Османов. Кадр из видео: 24.kz

Пострадавшие гражданине Кыргызстана, которые летели из Баку в Грозный и попали в авиакатастрофу, поблагодарили казахстанских медиков, передает 24.kz.

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Шестеро пострадавших при крушении самолета продолжают получать лечение в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

При этом с коллегами из Кыргызстана специалисты прорабатывают возможность транспортировки троих пациентов. Один из них находится на аппарате ИВЛ.

"Как мы приехали в больницу, сразу же пообщались с нашими пострадавшими. Благодарность врачам облбольницы, что такую работу выполняют, с первой же минуты, как произошла эта авиакатастрофа. Спасибо силам и средствам МЧС Казахстана, врачам, другим службам, которые выполняли свою работу оперативно при ликвидации ЧС. Врачи будут проводить консилиум, по их решению будут следующие шаги", - говорит начальник управления гражданской защиты МЧС Кыргызстана Алмазбек Асанов.

Сами пострадавшие сообщили, что чувствуют себя хорошо и поблагодарили медиков.

"Правая рука - перелом, а так остальное - ушиб. После взлета заснул, спал, потом, когда паника началась в самолете, проснулся. И до крушения осознанно сидели. Инструктаж проходили. Первое, с другом очнулись, потом братишку нашли и уже в больницу приехали. В спецформе люди, вот они помогли выйти", - поделился пострадавший гражданин Кыргызстана Тилек Османов.

Другой пассажир Эрлан Джунушалиев говорит, что чувствует себя хорошо.

"Как мы в больницу поступили, сразу у нас проверили ушибы, нет ли разрывов, УЗИ нам сделали, проверили, движется ли рука, нога. Первичная томография показала компрессионный перелом, вчера повторно сделали - множественный ушиб. Сказали, через 3 недели пройдет. Сейчас в корсете. Благодарю врачей, медсестер, они своевременно оказали первую помощь. Сейчас обсуждают этот вопрос: если на днях получится, то домой поедем", - говорит кыргызстанец.

Ведутся переговоры по эвакуации других пациентов и c врачами из Азербайджана. Медики планируют провести консилиум.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший из Баку в столицу Чечни - город Грозный.

На борту находилось 69 человек, в том числе 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Выжили 29 человек, их доставили в медицинские учреждения.

По последним данным, на лечении в Мангистауской областной многопрофильной больнице остаются 6 пациентов: четверо из них - в отделении реанимации, двое - в травматологии.

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Крушение самолета под Актау
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2206418-posle-vzleta-zasnul-prosnulsya-kogda-panika-nachalas-vyzhivshiy-v-aviakatastrofe-pod-aktau/

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