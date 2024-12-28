Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Авиакомпания из Туркменистана отменила рейсы в Москву на месяц

Опубликовано:

Самолет авиакомпании
Самолет авиакомпании. Фото: turkmenistanairlines.tm

Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила рейсы из Ашхабада в Москву до конца января следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление перевозчика.

"Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас о том, что авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января 2025 года отменены", - сказано в сообщении компании на официальном сайте.

Также пассажирам объяснили, что вернуть денежные средства можно в полном объеме.

Отметим, что за последние сутки, вскоре после того как близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный, сразу несколько авиакомпаний временно отменили полеты в Россию из-за вопросов безопасности.

Так, в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

До этого некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны. По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206326-aviakompaniya-iz-turkmenistana-otmenila-reysy-v-moskvu-na-mesyac/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie