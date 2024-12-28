Авиакомпания из Туркменистана отменила рейсы в Москву на месяц

Авиакомпания Turkmenistan Airlines отменила рейсы из Ашхабада в Москву до конца января следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление перевозчика.

"Уважаемые пассажиры! Уведомляем Вас о том, что авиакомпания "Туркменистан" сообщает, что регулярные рейсы по маршруту Ашхабад - Москва - Ашхабад в период с 30 декабря по 31 января 2025 года отменены", - сказано в сообщении компании на официальном сайте.

Также пассажирам объяснили, что вернуть денежные средства можно в полном объеме.

Отметим, что за последние сутки, вскоре после того как близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный, сразу несколько авиакомпаний временно отменили полеты в Россию из-за вопросов безопасности.

Так, в Azerbaijan Airlines приостановили полеты в Россию и заявили, что самолет подвергся "физическому и техническому внешнему вмешательству". Также казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в один из городов России до 27 января. А позже стало известно, что авиакомпания FlyDubai, ссылаясь на форс-мажор и угрозу безопасности полетов, временно отменила полеты в Россию.

До этого некоторые СМИ получили подтверждение от источников в Азербайджане о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны. По словам министра транспорта Азербайджана, обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что при крушении самолета близ Актау имело место внешнее вмешательство.