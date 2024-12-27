США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты"

США ввели санкции против лидера "Грузинской мечты" бизнесмена Бидзины Иванишвили. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минфина США, передает NUR.KZ.

Как уточняет РБК, Иванишвили попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Несколькими неделями ранее США ввели визовые ограничения против тех, кто, по данным Вашингтона, ответственен за "подрыв демократии в Грузии". В список вошли 20 человек, их имена названы не были. В Вашингтоне отмечали, что в отношении представителей Тбилиси введут и другие ограничения.

Санкции против властей Грузии за разгон протестов ввела и Украина. Под ограничения попали в том числе Иванишвили и премьер страны Ираклий Кобахидзе.

Отметим, внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта". Результаты голосования не признали оппозиционные партии и уходящий в отставку президент Саломе Зурабишвили.

Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.

Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

После выборов Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.

В ответ на это премьер-министр Грузии заявил, что против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства 29 декабря.