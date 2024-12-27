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США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты"

Опубликовано:

Бидзина Иванишвили
Бидзина Иванишвили. Фото: Vano Shlamov/AFP via Getty Images

США ввели санкции против лидера "Грузинской мечты" бизнесмена Бидзины Иванишвили. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минфина США, передает NUR.KZ.

Как уточняет РБК, Иванишвили попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Несколькими неделями ранее США ввели визовые ограничения против тех, кто, по данным Вашингтона, ответственен за "подрыв демократии в Грузии". В список вошли 20 человек, их имена названы не были. В Вашингтоне отмечали, что в отношении представителей Тбилиси введут и другие ограничения.

Санкции против властей Грузии за разгон протестов ввела и Украина. Под ограничения попали в том числе Иванишвили и премьер страны Ираклий Кобахидзе.

Отметим, внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта". Результаты голосования не признали оппозиционные партии и уходящий в отставку президент Саломе Зурабишвили.

Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.

Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

После выборов Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.

В ответ на это премьер-министр Грузии заявил, что против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства 29 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206256-ssha-vveli-sankcii-protiv-osnovatelya-gruzinskoy-mechty/

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