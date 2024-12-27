США ввели санкции против основателя "Грузинской мечты"
Опубликовано:
США ввели санкции против лидера "Грузинской мечты" бизнесмена Бидзины Иванишвили. Соответствующее сообщение появилось на сайте Минфина США, передает NUR.KZ.
Как уточняет РБК, Иванишвили попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Несколькими неделями ранее США ввели визовые ограничения против тех, кто, по данным Вашингтона, ответственен за "подрыв демократии в Грузии". В список вошли 20 человек, их имена названы не были. В Вашингтоне отмечали, что в отношении представителей Тбилиси введут и другие ограничения.
Санкции против властей Грузии за разгон протестов ввела и Украина. Под ограничения попали в том числе Иванишвили и премьер страны Ираклий Кобахидзе.
Отметим, внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта". Результаты голосования не признали оппозиционные партии и уходящий в отставку президент Саломе Зурабишвили.
Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.
Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".
Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.
Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.
После выборов Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.
В ответ на это премьер-министр Грузии заявил, что против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства 29 декабря.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2206256-ssha-vveli-sankcii-protiv-osnovatelya-gruzinskoy-mechty/