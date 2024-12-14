Один кандидат и 300 избирателей: в Грузии сегодня пройдут выборы президента

В Грузии в субботу пройдут выборы президента, на должность которого претендует лишь один человек. Впервые в истории страны избирать президента будет не народ, а специальная коллегия.

Сегодня, 14 декабря, впервые в истории страны президентские выборы в Грузии пройдут по новой избирательной процедуре. Как уточнялось на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии, президент будет избираться на пятилетний срок избирательной комиссией, состоящей из 300 членов.

Выборы президента Грузии пройдут в здании парламента Грузии, с 9 до 14 часов дня, если все члены коллегии проголосовали.

"В первом туре выборов кандидат будет считаться избранным, если он наберет не менее двух третей голосов от полного состава избирательной комиссии. Если в первом туре президент не будет избран, в тот же день состоится второй тур, и избранным будет считаться кандидат, набравший больше голосов", - сказано в разъяснении ЦИК.

По информации РБК, кандидат на должность один - Михаил Кавелашвили, которого выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Данная партия имеет в коллегии большинство (54 голоса).

Оппозиция уже заявила, что не признает результаты этих выборов. Четыре оппозиционных движения - "Коалиция за перемены", "Единство - национальное движение", "Сильная Грузия", "Гахария за Грузию" назвали единственным легитимным представителем Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы не признаем самопровозглашенное правительство или какую-либо из его ветвей. Единственным легитимным государственным институтом является президент. Следовательно, единственным легитимным представителем Грузии является Саломе Зурабишвили.

Мы не признаем так называемые президентские выборы, назначенные на 14 декабря так называемым парламентом, который не имеет ни международной, ни внутренней политической легитимности", - указано в заявлении.

Как пишет Euronews, в Тбилиси продолжаются протесты, но теперь к требованию о возвращении Грузии на путь евроинтеграции добавилось еще одно - об отмене назначенных выборов президента.

Напомним, 26 октября этого года в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий, но победу одержала "Грузинская мечта", писала Русская служба Би-би-си. Все представители оппозиционных сил отказались признать результаты выборов.

25 ноября партия "Грузинская мечта" провела первое заседание парламента. Как писала Русская служба Би-би-си, оппозиция его бойкотировала.

Итоги выборов в парламент отказалась признавать действующий президент Саломе Зурабишвили, а по стране вспыхнули массовые протесты.

После этого стало известно, что выборы президента пройдут 14 декабря по новой системе. Также было объявлено имя кандидата, которым стал Михаил Кавелашвили . Сообщалось, что он является бывшим футболистом.