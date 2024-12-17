Зурабишвили заявила, что не сдаст президентский мандат после выборов в Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила о том, что не сдаст свой мандат, несмотря на проведшие выборы главы государства.

Полномочия Саломе Зурабишвили истекают 29 декабря, передает РИА Новости.

Политик заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.

"Да, ничего не изменилось", - заявила Зурабишвили в интервью швейцарской газете Temps, отвечая на вопрос, остается ли в силе ее позиция по отказу сдать мандат 29 декабря.

Издание пишет, ранее премьер Грузии Кобахидзе выразил уверенность в том, что Зурабишвили покинет президентский дворец 29 декабря.

Ранее мы писали, что в этом году впервые в истории страны избирать президента будет не народ, а специальная коллегия.

Отмечалось, что процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.