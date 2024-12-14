Победителем президентских выборов в Грузии объявлен Михаил Кавелашвили

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

По сообщению РИА Новости, кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.

"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", - заявил Каландаришвили.

По его словам, Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему было необходимо получить 200 голосов.

По информации РБК, Михаил Кавелашвили - бывший футболист, нападающий сборной Грузии и многократный победитель чемпионатов страны в составе тбилисского "Динамо". В 2016-м спортсмен избрался от "Грузинской мечты" в парламент, а в марте этого года вошел в группу "Сила народа", основанную несколькими выходцами из "Грузинской мечты".

В 1995 году Кавелашвили выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", с которым завоевал чемпионство России. В 1996 году перешел в "Манчестер Сити", а спустя еще год его отдали в аренду швейцарскому "Грассхопперу", с которым он также стал чемпионом. Последним клубом в его футбольной карьере был швейцарский "Базель", где он играл в 2005-2006 годах.

Ранее мы писали, что в этом году впервые в истории страны избирать президента будет не народ, а специальная коллегия.

Кроме того, перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходят акции протеста. Сообщалось, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.