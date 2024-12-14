Выборы в Грузии: в стране проходят протесты, Зурабишвили прошла перед митингующими (видео)

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходят акции протеста. Сегодня в этом здании проходят выборы президента страны, которым может стать Михаил Кавелашвили.

По данным РИА Новости, силы полиции были стянуты к парламенту Грузии, где прошли выборы президента. И сюда же начали приходить первые группы протестующих.

По информации ТАСС, действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на проспекте Руставели у здания парламента. Протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе". Она не остановилась и не сделала никаких заявлений.

При этом, как пишет РБК, она сказала журналистам, что "идет на работу", и направилась в президентский дворец Орбелиани.

Напомним, в Грузии проходят выборы президента, на должность которого претендует лишь один человек. Впервые в истории страны избирать президента будет не народ, а специальная коллегия.

По последним данным, в выборах приняли участие 170 членов коллегии из 300, что позволяет считать выборы состоявшимися.

Добавим, что дата выборов стала известна в конце ноября этого года. Тогда же было объявлено имя кандидата, которым стал Михаил Кавелашвили. Сообщалось, что он является бывшим футболистом.