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Выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися

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Мужчина в костюме кидает в урну бумагу
Голосование. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В выборах президента Грузии приняли участие 170 членов коллегии из 300, что позволяет считать выборы состоявшимися. После 14 часов по местному времени начнется подсчет голосов.

Как сообщили РИА Новости в ЦИК, выборы президента Грузии считаются состоявшимися, так как в них уже приняли участие более половины состава коллегии выборщиков.

По информации ТАСС, спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани отметила, что голосование продлится до 14 часов по местному времени (15:00 по времени Астаны), после чего ЦИК приступит к подсчету голосов.

"К половине двенадцатого в процессе уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись", - подчеркнула она.

При этом на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии анонсировали заседание на 14:00 по местному времени.

Напомним, в Грузии проходят выборы президента, на должность которого претендует лишь один человек. Вместе с тем, впервые в истории страны избирать президента будет не народ, а специальная коллегия.

При этом, перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходят акции протеста. Сообщалось, что действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Добавим, что дата выборов стала известна в конце ноября этого года. Тогда же было объявлено имя кандидата, которым стал Михаил Кавелашвили. Сообщалось, что он является экс-футболистом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200572-vybory-prezidenta-gruzii-s-edinstvennym-kandidatom-priznali-sostoyavshimisya/

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