Премьер Грузии пригрозил президенту уголовным преследованием
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Против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства 29 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводят грузинские СМИ.
Отмечается, что 29 декабря истекает срок полномочий Зурабишвили на посту президента.
"Я уверен, что ей (президенту Зурабишвили - прим. ред.) хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса", — заявил Кобахидзе.
Кобахидзе отметил, что никто, возможно, не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, но она, решив остаться в резиденции, может поставить под угрозу ареста тех, кто будет там вместе с ней.
Он выразил надежду, что президент будет благоразумной и не позволит соратникам нарушить законы, за что им может грозить "длительное тюремное заключение".
Добавим, что Зурабишвили является президентом Грузии с 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.
Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.
Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".
Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.
Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.
После выборов Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2203436-premer-gruzii-prigrozil-prezidentu-ugolovnym-presledovaniem/