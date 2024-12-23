Премьер Грузии пригрозил президенту уголовным преследованием

Против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства 29 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводят грузинские СМИ.

Отмечается, что 29 декабря истекает срок полномочий Зурабишвили на посту президента.

"Я уверен, что ей (президенту Зурабишвили - прим. ред.) хватит мудрости не нарушать нормы Уголовного кодекса", — заявил Кобахидзе.

Кобахидзе отметил, что никто, возможно, не захочет отправлять в тюрьму 72-летнюю Зурабишвили, но она, решив остаться в резиденции, может поставить под угрозу ареста тех, кто будет там вместе с ней.

Он выразил надежду, что президент будет благоразумной и не позволит соратникам нарушить законы, за что им может грозить "длительное тюремное заключение".

Добавим, что Зурабишвили является президентом Грузии с 2018 года. Она стала первой женщиной на этом посту.

Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.

Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

После выборов Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.