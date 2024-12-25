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Фактический правитель Сирии объявил, что повстанческие группировки согласились разоружиться

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Повстанцы на улицах Сирии
Повстанцы на улицах Сирии. Фото: Kasim Rammah/Anadolu via Getty Images

Группировки сирийской оппозиции, свергнувшие режим Башара Асада, договорились распустить свои вооруженные формирования и сформировать из них единую национальную армию страны, объявил фактический новый лидер страны Ахмед аль-Шараа.

Аль-Шараа, возглавляющий исламистское движение «Хайят Тахрир аш-Шам» (до сих пор включенное в списки террористических организаций во многих странах, включая Россию), заявил об этом в присутствии лидеров нескольких других вооруженных оппозиционных групп.

Среди них, однако, не было представителя курдов, контролирующих северо-восток Сирии.

Все эти формирования будут интегрированы в новую национальную армию под контролем реформированного Министерства обороны страны, сказал аль-Шараа.

На прошлой неделе это ведомство возглавил Мурхаф Абу Касра — также высокопоставленный представитель ХТШ, боевики которого возглавили победное наступление повстанцев на столицу Дамаск.

Государственное информагентство SANA опубликовало несколько фотографий, на которых Ахмед аль-Шараа (прежде более известный под боевым псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани) снят в окружении глав нескольких сирийских вооруженных группировок.

Среди них не было представителей Сирийских демократических сил (СДС) — курдских формирований, которые контролируют приграничные районы на северо-востоке страны.

На днях Ахмед аль-Шараа уже говорил, что новые сирийские власти «ни в коем случае не допустят появления в стране неподконтрольного государству оружия». Это прозвучало как предупреждение, адресованное в первую очередь курдам, которых аль-Шараа упомянул отдельно.

Новые власти подчеркивают, что «Сирия не будет разделена», уверяя, что найдут способ интегрировать и курдские территории.

Гражданская война в Сирии, начавшаяся под влиянием «Арабской весны» 2011 года, продолжалась 13 лет и унесла более полумиллиона жизней.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204450-fakticheskiy-pravitel-sirii-obyavil-chto-povstancheskie-gruppirovki-soglasilis-razoruzhitsya/

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