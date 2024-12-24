Президент Грузии пригрозила правящей партии госпереворотом

Зурабишвили пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" переворотом, если стороны не придут к соглашению по поводу назначения новых выборов, передает NUR.KZ со ссылкой на Interpressnews.

Как сообщает издание, президент Грузии записала видеообращение, в котором пригрозила правящей партии "Грузинская мечта" свержением, если та не договорится с оппозицией по поводу назначения новых парламентских выборов.

"Если не будет достигнут компромиссный вариант, диалог, есть другой вариант - мы доберемся до выборов, свергнув этот режим. Другого пути нет", - цитирует слова президента Грузии местное издание.

Саломе Зурабишвили намерена сформировать совет для организации повторных выборов в парламент, если правящая партия "Грузинская мечта" не согласится на их проведение. Готовится также документ, в котором будут представлены минимальные условия для проведения выборов в ближайшее время.

Глава Грузии, как сообщает издание, ждет от руководства правящей партии согласования сроков проведения повторных выборов, которые, как считает сама Зурабишвили, являются единственным способом выхода из политического кризиса.

Как отметила президент Грузии, для обсуждения новых выборов осталось мало времени, так как кризис, с ее слов, больше терпеть нельзя. Она еще раз призвала почетного председателя "Грузинской мечты" встретиться в течение этой недели.

На то, чтобы договориться о дате проведения выборов, у "Грузинской мечты" есть время до 29 декабря, то есть до истечения срока полномочий Зурабишвили.

Напомним, 14 декабря в Грузии прошли выборы с единственным кандидатом. Впервые в истории страны президента избирал не народ, а специальная коллегия из 300 человек.

Процесс сопровождался акциями протеста перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Сообщалось, что Саломе Зурабишвили появилась тогда у здания парламента, а протестующие встречали ее криками "Саломе, Саломе".

Несмотря на это, выборы президента Грузии с единственным кандидатом признали состоявшимися уже через несколько часов после начала голосования.

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии экс-футболиста Михаила Кавелашвили. Его кандидатуру поддержали 224 человека.

После выборов Зурабишвили заявила, что не сдаст свой мандат до проведения новых парламентских выборов и призвала ЕС поддержать протестующих.

Накануне стало известно, что против президента Грузии Саломе Зурабишвили могут завести уголовное дело, если она не покинет резиденцию главы государства 29 декабря.