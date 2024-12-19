Путин предложил проверить "Орешник" "дуэлью". Зеленский усомнился в его адекватности

Владимир Путин в ходе прямой линии, которую освещали буквально все российские СМИ, высказался об идее "технологической дуэли" с использованием "Орешника". Президент Украины ответил резко.

В четверг в России состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. На мероприятии, помимо прочего, прозвучало предложение президента РФ провести "высокотехнологичную дуэль" с использованием баллистической системы "Орешник", пишет РБК.

Он заявил, что аналогов российской ракете нет, а "если на Западе считают, что ее легко сбить", то можно провести "дуэль" в Киеве: западные ПВО против "Орешника".

"Шансов никаких нет, для того чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть предложат (России и своим спонсорам из США – прим. РБК) <…> провести высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения… скажем, в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, есть ли уязвимости у "Орешника", о которых заявляют эксперты из западных стран.

Позже в кулуарах прямой линии, уже после мероприятия, российский президент на вопрос журналиста Павла Зарубина о предложенной им "дуэли" ответил следующее:

"Мы готовы прямо сейчас. Прямо сегодня. (Можно в Киеве – комм. Зарубина) – Можно в другом месте. Там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пусть они включат все, что у них есть.

<…> Я не сказал, что я вызываю (на "дуэль" – прим. ред.). Я сказал, что западные эксперты, которые сомневаются в эффективности "Орешника", пусть предложат тем, кто платит им зарплату за такие высказывания, провести такую дуэль", – сказал Путин Павлу Зарубину после прямой линии. Отрывок разговора он разместил в своем Telegram-канале.

Как отреагировал Зеленский?

Владимир Зеленский. Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

Владимир Зеленский, комментируя эти утверждения, заявил, что Украина имеет дело с "отморозками". Его слова приводит "Украинская правда".

"Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", – заявил украинский президент на пресс-конференции в Брюсселе.

Контекст

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, Россия нанесла удар "Орешником" по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от российского президента. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Дональд Трамп в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост заявил, что "намерен положить конец всем войнам". После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом.