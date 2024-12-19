Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Путин предложил проверить "Орешник" "дуэлью". Зеленский усомнился в его адекватности

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Sefa Karacan / Anadolu via Getty Images

Владимир Путин в ходе прямой линии, которую освещали буквально все российские СМИ, высказался об идее "технологической дуэли" с использованием "Орешника". Президент Украины ответил резко.

В четверг в России состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. На мероприятии, помимо прочего, прозвучало предложение президента РФ провести "высокотехнологичную дуэль" с использованием баллистической системы "Орешник", пишет РБК.

Он заявил, что аналогов российской ракете нет, а "если на Западе считают, что ее легко сбить", то можно провести "дуэль" в Киеве: западные ПВО против "Орешника".

"Шансов никаких нет, для того чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть предложат (России и своим спонсорам из США – прим. РБК) <…> провести высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения… скажем, в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет", – сказал Путин, отвечая на вопрос о том, есть ли уязвимости у "Орешника", о которых заявляют эксперты из западных стран.

Позже в кулуарах прямой линии, уже после мероприятия, российский президент на вопрос журналиста Павла Зарубина о предложенной им "дуэли" ответил следующее:

"Мы готовы прямо сейчас. Прямо сегодня. (Можно в Киеве – комм. Зарубина) – Можно в другом месте. Там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пусть они включат все, что у них есть.

<…> Я не сказал, что я вызываю (на "дуэль" – прим. ред.). Я сказал, что западные эксперты, которые сомневаются в эффективности "Орешника", пусть предложат тем, кто платит им зарплату за такие высказывания, провести такую дуэль", – сказал Путин Павлу Зарубину после прямой линии. Отрывок разговора он разместил в своем Telegram-канале.

Как отреагировал Зеленский?

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

Владимир Зеленский, комментируя эти утверждения, заявил, что Украина имеет дело с "отморозками". Его слова приводит "Украинская правда".

"Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят противовоздушную оборону. Ну и посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", – заявил украинский президент на пресс-конференции в Брюсселе.

Контекст

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, Россия нанесла удар "Орешником" по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от российского президента. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Дональд Трамп в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост заявил, что "намерен положить конец всем войнам". После того как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2202516-putin-predlozhil-proverit-oreshnik-duelyu-zelenskiy-usomnilsya-v-ego-adekvatnosti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie