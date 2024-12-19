Блинкен назвал условие для принятия Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО, но для этого стране нужно выполнить "практические шаги", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Соответствующее заявление Блинкен сделал во время выступления в Совете по международным отношениям. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

"В конечном счете, Украина будет и должна быть в НАТО", — сказал он, назвав статью 5 Вашингтонского договора способом обеспечить безопасность страны.

Эта статья посвящена принципу коллективной обороны, нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников НАТО. При этом, по словам госсекретаря США, этот способ не единственный, есть разные возможности, чтобы Украина получила "все необходимое, чтобы действительно сдерживать любого рода агрессию".

Блинкен отверг предположения о том, что США и Германия препятствуют вступлению Киева в блок.

"Мы вывели Украину на путь к членству в НАТО", — сказал он.

Отвечая на вопрос о позиции Москвы, он признал, что будет "очень, очень сложно" добиться согласия России на вариант урегулирования, который подразумевает присоединение Украины к альянсу.

Отметим, НАТО, или Организация Североатлантического договора (NATO – North Atlantic Treaty Organization), как сообщается на сайте организации, – военно-политический блок, в состав которого входит 31 государство, включая США, Великобританию, Францию, Германию. Последняя страна, вошедшая в состав альянса, – Финляндия.

Отметим, что в июне президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

А в начале декабря новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Это произошло после того, как Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После нескольких лет заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это — по крайней мере, на данный момент — в обмен на членство в НАТО.