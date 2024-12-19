Зеленский: У Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия не может своими силами вернуть Крым и Донбасс, передает NUR.KZ со ссылкой на Deutsche Welle.

Глава Украины дал интервью французской газете Le Parisien. Издание спросило у Зеленского, на какие компромиссы он готов пойти, чтобы завершить войну.

"Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их.

Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны мирового сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", – ответил Зеленский.

Журналист также поинтересовалась, готов ли Зеленский сесть за один стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части света. Сначала нам нужно разработать модель, план действий или мирный план - называйте, как хотите. Тогда мы сможем представить его Путину или, в более широком смысле, россиянам", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что ни один мировой лидер "не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины".

"Мы никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы", – указал Зеленский.

Отметим, как ранее писала Русская служба Би-би-си, Россия присоединила Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, ссылаясь на результаты проведенных ею референдумов. Однако большинство стран не признают их частью России. Многие страны выступили с осуждением референдумов и заявили, что не будут признавать их результаты.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о твердом намерении вернуть Крым. Его заявление прокомментировали тогда в Кремле.

А в сентябре текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что Крым необходимо вернуть Украине, а также выступил в поддержку крымских татар.