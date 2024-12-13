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Зеленский: Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины

Опубликовано:

Запуск ракеты
Запуск ракеты. Иллюстративное фото: t.me/mod_russia

Сегодня, 13 декабря, Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, передает NUR.KZ.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетике Украины.

"Очередной российский ракетный удар по Украине. Крылатые ракеты, баллистика. По предварительным отчетам, было 93 ракеты. В частности, была и, по меньшей мере, одна северокорейская ракета.

Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников. Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике", - написал Зеленский и призвал усиливать санкции против России, чтобы "реально повлиять" на российское производство ракет.

"В очередной раз ракетно-дроновый удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины", - отмечается в Telegram-канале ВВС Украины.

Председатель Ивано-Франковской областной госадминистрации Светлана Онищук назвала этот удар "самой массированной атакой по Прикарпатью за время полномасштабной войны".

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий написал, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии. Информации о пострадавших, как сообщил Козицкий, после обстрела нет.

В свою очередь, по произведенной атаке в Минобороны России сообщили, что она являлась ответом на удар Украины по Таганрогу.

"11 декабря 2024 года с территории Украины был нанесен ракетный удар шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому в районе города Таганрог.

В ответ на применение американского дальнобойного оружия Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.

Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Минобороны России.

В Telegram-канале УНИАН опубликовали приблизительный маршрут российских ракет и дронов. Также издание со ссылкой на МАГАТЭ сообщает, что 5 из 9 ядерных энергоблоков в Украине снизили мощность из-за ракетной атаки РФ.

Напомним, Русская служба Би-би-си писала, что Россия может снова применить комплекс "Орешник" против Украины уже в ближайшие дни: российское Минобороны пообещало "ответ" на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

Ранее в ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Брянскую область РФ. Губернатор Богомаз сообщил о пожаре на производственном объекте в результате удара. Также в СМИ появилась информация о том, что дроны поразили нефтебазу "Транснефти", некоторые сообщали, что был поврежден нефтепровод "Дружба". Отмечается, что официального подтверждения этой информации не было.

В "КазТрансОйл" сообщили, что представители компании созвонились с "Транснефтью". Выяснилось, что удар был нанесен по нефтебазе с ГСМ - трубопровод не пострадал.

В начале декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ракету "Орешник" сигналом Западу.

До этого в конце ноября двое неназванных чиновников США сообщили, что Украина нанесла первый удар по российскому арсеналу вооружений с помощью ракет ATACMS американского производства. В Минобороны РФ подтвердили информацию и сообщили, что пять ракет были сбиты, одна повреждена. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар.

После этой атаки Владимир Путин заявил, что конфликт в Украине приобрел глобальный характер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200320-zelenskiy-rossiya-nanesla-odin-iz-samyh-masshtabnyh-udarov-po-energetike-ukrainy/

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