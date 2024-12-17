Трамп не пригласил Зеленского на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не пригласил президент Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию в январе следующего года, передает NUR.KZ со ссылкой на "Страна.ua".

Соответствующее заявление Трамп сделал на пресс-конференции в штате Флорида.

"Нет (не приглашал - прим. ред.), но если он хотел бы приехать, я бы его принял. Я его не приглашал", - дословно сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

Трамп выразил сомнение в присутствии на церемонии Си Цзиньпина, которому он неожиданно отправил приглашение, но глава КНР его не принял.

Новый президент заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению войны в Украине. Трамп также заявил, что получил сигналы из Киева о стремлении достичь урегулирования конфликта с Россией.

К слову, РБК пишет, что ранее в Кремле заявляли, что также не получали приглашения на инаугурацию от Трампа.