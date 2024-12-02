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Трамп назначил в свою администрацию двух сватов

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Jim Watson / AFP via Getty Images

Дональд Трамп, который в январе официально займет пост президента США, продолжает формировать свою команду. Стало известно, что должности в его администрации получили его сваты.

Как сообщил сам Трамп в своей соцсети Truth Social, он назначил американского бизнесмена из Ливана Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным делам.

"Массад — опытный юрист и высокоуважаемый лидер в деловом мире с обширным опытом работы на международной арене. Он был давним сторонником республиканских и консервативных ценностей, ценным активом моей кампании и сыграл важную роль в создании новых потрясающих коалиций с арабо-американским сообществом.

Массад — переговорщик и непоколебимый сторонник мира на Ближнем Востоке. Он будет ярым защитником Соединенных Штатов и их интересов, и я рад видеть его в нашей команде!" —написал Трамп.

РБК отмечает, что Булос — свекор дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз — Тиффани. В 2022 году она вышла замуж за сына Булоса — Майкла.

А CNN сообщает, что накануне Трамп назначил свекра своей старшей дочери - Иванки - Чарльза Кушнера послом США во Франции.

"Он выдающийся бизнес-лидер, филантроп и посредник, который будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы", — высказался Трамп о своем свате.

При этом, по данным издания, в 2005 году Кушнер был приговорен к двум годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов, давлении на свидетеля и даче ложных показаний.

РБК пишет, что сын Кушнера и муж Иванки Джаред во время первого президентского срока Трампа занимал должность его старшего советника и сыграл ключевую роль в переговорах, которые привели к подписанию "Соглашений Авраама" в 2020 году о нормализации отношений Израиля с Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2194821-tramp-naznachil-v-svoyu-administraciyu-dvuh-svatov/

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