"Мы идем в Европу!": протесты вспыхнули в Грузии после выборов, участников акций задерживают (видео)

Оппозиционные политики Грузии заявили, что не признают результаты выборов в парламент страны, которые состоялись в конце октября. В Тбилиси начались массовые протесты.

В минувшее воскресенье у здания Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили в столице Грузии стартовала 24-часовая акция протеста. Ее участники возвели на этом месте палатки, передает DW.

Представители оппозиционных сил заявили тогда, что заблокируют все прилегающие к вузу улицы.

"Гуляния, хождения, шум-гам - все это закончилось! Мы возвращаем родину! Все перекрываем! Нет больше времени у нас! Мы - те люди, кто получил больше всех голосов от населения Грузии, которое заявило: "Мы идем в Европу!", - берем на себя ответственность. И да! Мы идем в Европу!" - заявил лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия изданию SOVA.

Одновременно с этим на одном из центральных проспектов Тбилиси состоялся митинг, в котором приняли участие представители неправительственных организаций и студенческие движения. По их словам, их голоса в выборах были украдены.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет признавать итоги прошедших в стране выборов в парламент, предложив проголосовать заново, чтобы "выйти из кризиса".

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство - Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.

Отметим, что прошедшие в Грузии парламентские выборы назвали историческими и экзистенциальными. На кону - долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны. Русская служба BBC ранее подробно объясняла, почему эти выборы приковали внимание на Западе и в России.