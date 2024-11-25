Парламент Грузии проводит первое заседание после выборов. Оппозиция его бойкотирует

В Тбилиси открылась первая сессия парламента страны, избранного в ходе выборов 26 октября. Правящая партия "Грузинская мечта" решила провести заседание 25 ноября, хотя ни одна из получивших мандаты оппозиционных сил не признала объявленные Центральной избирательной комиссией итоги голосования.

В заседании участвуют только депутаты от "Грузинской мечты", депутаты начали работу с процедуры признания полномочий парламента.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее написала в соцсети Х (бывший твиттер), что первое заседание, согласно конституции страны, должна была созвать она, но не сделала этого, поэтому нынешнее заседание неконституционно.

Демонстрации против нового парламента начались в Тбилиси еще с вечера воскресенья. Как передает корреспондент Би-би-си на месте событий, демонстранты собрались на площади Республики, откуда шествием прошли до здания парламента, а затем разбили там палатки и провели в них ночь.

Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

У входов в парламент стоят сотрудники полиции.

В преддверии первого заседания в МВД предупредили демонстрантов, что блокирование стратегического объекта или объекта особой важности грозит уголовным наказанием.

Всего за три дня до парламентских выборов правительство страны включило здание парламента Грузии в перечень таких объектов.

Чтобы парламент приступил к работе на первом заседании, по Конституции, достаточно присутствия простого большинства полного состава парламента.

По итогам парламентских выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией, правящая партия получила 89 из 150 мандатов.

Кроме правящей партии, депутатские мандаты получили представители четырех оппозиционных сил — трех оппозиционных альянсов и партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Однако все преодолевшие 5% избирательный барьер оппозиционные силы заявили, что не собираются входить в парламент и признавать его легитимность.

На заседании не присутствует президент Грузии, которая также, как и оппозиция, не признает результаты выборов, а также представители аккредитованных в Грузии дипмиссий.

По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, послы иностранных государств не были приглашены на первое заседание, так как это "внутригосударственный вопрос" и депутаты также хотели бы "минимизировать неправильное влияние иностранцев".

Протесты в Грузии. Фото: Anadolu/Getty Images

Оппозиция требует проведения новых парламентских выборов и надеется на международное расследование нарушений на выборах 26 октября. Она также выражает недоверие следственным органам и судебной системе Грузии.

Тотальной фальсификацией назвала выборы 26 октября и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В правящей партии утверждают, что выборы прошли на высоком уровне — свободно, справедливо и демократично.