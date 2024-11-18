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Президент Грузии заявила, что не признает результаты выборов в парламент

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Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили. Фото: Dursun Aydemir/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет признавать итоги прошедших в стране выборов в парламент, которые состоялись в конце октября.

По информации РИА Новости, ЦИК опубликовал официальные итоги - победу одержала "Грузинская мечта".

На фоне этого глава Грузии предложила назначить новые парламентские выборы, чтобы "выйти из кризиса".

Признавать итоги минувших она не намерена.

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство - Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все они отказались признать результаты выборов.

Отметим, что прошедшие в Грузии парламентские выборы назвали историческими и экзистенциальными. На кону - долгое время казавшийся непоколебимым прозападный курс страны. Русская служба BBC ранее подробно объясняла, почему эти выборы приковали внимание на Западе и в России.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили уже отказывалась признавать результаты парламентских выборов и призывала граждан к протестам. К митингам из-за несогласия с результатами выборов призвал и бывший президент страны Михаил Саакашвили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189151-prezident-gruzii-zayavila-chto-ne-priznaet-rezultaty-vyborov-v-parlament/

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