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Следующего президента Грузии будут выбирать по-новому: назначена дата

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Мужчина в костюме кидает в урну бумагу
Голосование. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В Грузии определились с датой проведения президентских выборов. Они назначены на декабрь. Нового главу государства будут выбирать по новой системе, передает NUR.KZ со ссылкой на Newsgeorgia.

Члены правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" единогласно проголосовали за проведение выборов президента страны 14 декабря. Инаугурация состоится 29 декабря.

Председатель парламента Шалва Папуашвили объяснил спешку формулировкой конституции. Он отметил важность проведения выборов и инаугурации уже в этом году, чтобы глава государства был избран сроком на пять лет. В противном случае срок составит шесть лет.

Имя кандидата от правящей партии пока не названо. Между тем следующего президента после Саломе Зурабишвили (президент с 2018 года) будут выбирать по-новому. Впервые главу государства будет выбирать коллегия из 300 человек - 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов.

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер. Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство - Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все представители оппозиционных сил отказались признать результаты выборов.

25 ноября партия "Грузинская мечта" провела первое заседание парламента. Однако оппозиция его бойкотировала. Итоги выборов в парламент отказалась признавать действующий президент Саломе Зурабишвили, а по стране вспыхнули массовые протесты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2192922-sleduyushchego-prezidenta-gruzii-budut-vybirat-po-novomu-naznachena-data/

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