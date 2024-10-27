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Выборы в Грузии: "Грузинская мечта" лидирует, оппозиция не признает результаты

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Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы в Грузии. Фото: Giorgi Arjevanidze/Getty Images

Правящая партия "Грузинская мечта" опережает оппозиционные партии на парламентских выборах, свидетельствуют первые результаты Центризбиркома. Оппозиция отказывается признавать результаты этих выборов и анонсируют акции протеста.

Оппозиция обвиняет "Мечту" в "узурпации власти"

Правящая "Грузинская мечта" набирает 53% голосов после обработки 72,3% бюллетеней, сообщает Центризбирком. Это первые данные, опубликованные ЦИК, и они будут обновляться в ближайшие часы, пока подсчет голосов продолжается.

Две грузинские оппозиционные партии уже заявили, не признают результаты этих выборов.

Тинатин Бокучава, глава партии "Единство — национальное движение", назвала выборы "похищенными", а результаты — "украденными".

"Мы видим, что Центральная избирательная комиссия выполнила грязное поручение Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и тем самым украл европейское будущее", — сказала она.

Ее коллега, лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия также заявил, что его партия не признает результаты выборов: "Выборы украдены. Произошла узурпация власти. Это конституционный переворот".

Оппозиция заявила, что планирует организовать акции протеста.

Сразу после окончания голосования несколько грузинских СМИ опубликовали результаты экзитполов, проведенных по их заказу.

Близкий к грузинским властям телеканал Imedi дал оптимистичные для правящей партии результаты: "Грузинская мечта" по этим опросам получала 56,1%.

А вот два оппозиционных канала — Mtavari и Formula — получили другие результаты: их опросы давали "Мечте" 40-42%. На основании этих двух экзитполов оппозиция была уверена, что совместно они выиграли выборы.

Лидеры оппозиционных партий даже успели сделать несколько победных заявлений. "Несмотря на насилие, победила Европа и победил грузинский народ. Сегодня победила не какая-то одна партия, победило европейское будущее [...]. Время Иванишвили закончилось", — заявила Тина Бокучава, председатель партии "Единство — национальное движение".

Лидер "Сильной Грузии" Мамука Хазарадзе поддержал: "Поздравляю вас с поражением российского правительства в Грузии! Воля народа выражена. Теперь это необходимо защитить, надо довести дело до конца. Я хочу призвать всех наших представителей на избирательных участках до последней минуты защищать голоса наших избирателей".

В победе с самого начала был уверен и лидер "Мечты" Бидзина Иванишвили: "Это редкий случай в мире, когда одна и та же партия достигает таких успехов в такой сложной ситуации".

Явка на "экзистенциальных" выборах

В день голосования небо над Тбилиси — до этого солнечное — заволокли тучи. В столице просыпаются поздно, поэтому в первые часы на избирательных участках больше наблюдателей и журналистов, чем голосующих.

Сегодняшние выборы в стране называют экзистенциальными, ведь на них избиратели определяют дальнейший политический курс страны. С одной стороны — правящая вот уже 12 лет "Грузинская мечта", которую обвиняют в том, что она ведет страну к международной изоляции и обслуживает интересы России. С другой — оппозиция, состоящая в основном из маленьких партий, которая стремится к сближению с Западом.

Женщина
Парламентские выборы в Грузии. Фото: Giorgi Arjevanidze/Getty Images

В правящей партии также обещают Грузии будущее вступление в ЕС и называют выборы референдумом, но не между европейским будущим и изоляцией, а между миром и войной. Во втягивании в войну в "Грузинской мечте" обвиняют оппозицию и "влиятельные силы" за рубежом. Такая позиция импонирует многим возрастным жителям Грузии — тем, кто жил, учился и работал здесь во времена Советского союза.

Грузины активнее, чем на предыдущих выборах, шли сегодня голосовать на избирательные участки, но итоговая явка была ниже, чем в 2012 году, когда результатом стала смена власти в стране и находившаяся тогда в оппозиции "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте.

По данным ЦИК, к 10 часам утра, через два часа после открытия участков, проголосовали 9,27% избирателей, на предыдущих выборах к этому времени проголосовали 8,33%, а в 2012 — 10,66%.

К 17 часам на участки пришли 50,6% избирателей — больше 1,7 млн человек.

К 20:00, моменту закрытия участков, явка составила 58,94% — на участки пришли 2 060 412 человек.

Церовани, где живут югоосетинские беженцы

В селе Церовани в 35 км от Тбилиси привыкли вставать рано. Поэтому в 10 утра к избирательным участкам уже стоит очередь. В фойе школы наблюдатели за руку здороваются со многими избирателями. А члены комиссии сперва с серьезным видом помогают пришедшим отправить бюллетень в обработку, а потом крепко обнимают их — здесь все друг друга знают.

В Церовани живут беженцы, уехавшие из Южной Осетии в ходе войны 2008 года. Здесь отлично помнят ту пятидневную войну России и Грузии — она разделила жизнь каждого на до и после.

"Я родился и вырос под Цхинвали. Но сейчас от моей деревни ничего не осталось", — рассказывает 46-летний Василий Гогидзе. Высокий, крепкого телосложения — он сразу выделяется на фоне пары десятков человек, стоящих в очереди на голосование на участке N27.

"Мой дом сровняли с землей. Наше село смели с лица земли. Сейчас там стоят российские войска. Для меня та война не закончена. Я живу в этой войне. Я не могу вернуться домой, выпить воды из нашего колодца. Не могу пойти на могилу своего отца. Для меня это война! А как это ещё назвать?"

Услышав слова Василия, стоящие рядом в очереди люди кивают головой. Дома для беженцев из Осетии в Церовани начали возводить вскоре после войны 2008 года. Строили на скорую руку, чтобы успеть заселить людей к началу зимних холодов. Все недочеты обещали устранить чуть позже. Но в итоге целый ряд бытовых проблем не решен здесь до сих пор. Например, постоянной подачи воды в дома до сих пор нет — напор включают только в определенные часы.

Русадан Кавтарадзе как раз пришла проголосовать пораньше, чтобы вернуться домой к моменту, когда включат воду:

"Я голосую за европейское будущее моих детей. Некоторые политики говорят, что если мы выберем Европу, то якобы будет война. Они заставляют людей жить в страхе. Якобы только они могут сохранить нам мир. Я так не считаю. На самом деле нашей защитой во всем может быть только Европа. Я хочу такого будущего для наших детей".

Хидистави, где недовольны оппозицией

"Вот раньше был порядок и мир. Дружно жили и с россиянами, и с осетинцами, и с украинцами. Со всеми. А теперь хаос и война вокруг", — вздыхает 80-летний Дурмишан из села Хидистави. Он пришел на участок в отглаженной белой рубашке и черной кожаной куртке.

Дурмишан гордо рассказывает, как он 55 лет работал на консервном заводе, пройдя путь от рабочего до начальника. Ему кажется, что благополучие и стабильность Грузии может обеспечить только правящая партия.

В Гори, где Дурмишан проработал всю жизнь, до сих пор работает дом-музей знаменитого уроженца этих мест — Иосифа Сталина. Шесть выставочных залов в деталях рассказывают о всех основных этапах жизни и успехах генералиссимуса. Но умалчивают о миллионах людей, которые были депортированы, репрессированных и расстрелянных по приказу Сталина. В 2010 году — после многочисленных жалоб туристов и активистов — в музее появилась так называемая "комната репрессий". Но найти это самое маленькое помещение не так просто.

"Вся эта оппозиция только болтает и болтает. А нам нужны дела. Нужен мир и порядок, как раньше было", — добавляет пенсионер.

На входе в избирательный участок села Хидистави, где мы встретили Дурмишана, обстановка не такая расслабленная, как в Церовани. Чуть в стороне от входа стоит человек десять мужчин крепкого телосложения в черных кожаных куртках и спортивных штанах. Они курят и переговариваются. Рядом с ними — несколько полуторалитровых бутылок воды, хотя погода стоит прохладная. Похоже, что эта компания тут с самого утра — часть бутылок наполовину пуста.

Увидев журналистов, группа приходит в движение. Три человека идут к нам навстречу, активно интересуясь документами и аккредитациями. Остальные в это время расходятся в разные стороны.

Почти все, кто голосовал на этом участке, отказываются говорить не только на камеру, но и вообще под запись — даже просто на диктофон. Вежливо улыбаясь, люди отделываются общими словами о важности выборов и спешат уйти.

Тбилиси, где произошла драка

После полудня ситуация начала накаляться. На одном из участков Марнеульского муниципалитета, расположенном примерно в 30 минутах от Тбилиси, где проживают преимущественно этнические азербайджанцы, голосование было прервано.

На видеокадрах видно, как мужчина проталкивает в урну стопку бюллетеней — ЦИК объявил о закрытии участка и аннулировании результатов. МВД начали расследование по статье о фальсификации выборов.

Еще на одном участке Марнеули неизвестный напал на сотрудника и наблюдателя Георгия Гоциридзе "Грузинской ассоциации молодых юристов".

Неспокойно было и в столице. У одного из участков, расположенных на окраине Тбилиси, произошла групповая драка, в которой участвовали несколько человек.

Телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о нападении на ее съемочную группу еще в одном районе столицы — журналистам повредили аппаратуру.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила грузинское население, отметив высокую активность избирателей, и призвала министра внутренних дел обеспечить более оперативное и эффективное реагирование на насильственные инциденты на различных участках.

"То СМИ аппаратуру сломали, то было прямое насилие. Собираются группы там (на участках), единственная цель которых — напряженность и конфронтация", — заявила президент. Она добавила, что связаться с министром сама не смогла.

Группа независимых наблюдателей Transparency International Georgia считает, что подтасовывать результаты выборов непосредственно на участках в Грузии довольно сложно, поскольку в большинстве мест установлена электронная система учета голосов. В итоге чаще используются менее заметные методы влияния на исход выборов.

Об этом наблюдателям сообщили сразу несколько источников, которые попросили сохранить анонимность, опасаясь проблем и возможного преследования. По данным Transparency Georgia, некоторых избирателей принуждали голосовать определенным образом, используя административный ресурс. Другим обещали решение социальных проблем — например, выдачу необходимых для малого бизнеса разрешений и справок или облегченное получение социальных выплат.

Еще один более изощренный способ подтасовки — это "аренда удостоверения личности". По словам наблюдателей Transparency International Georgia, накануне выборов представители местных властей иногда приходят к жителям и просят отдать на сутки свои удостоверения личности в обмен на денежное вознаграждение. В некоторых случаях, по этим удостоверениям потом голосуют другие люди, в других просто фиксируется неявка.

Все эти методы манипуляций фиксировались и в прошлые годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179104-vybory-v-gruzii-gruzinskaya-mechta-lidiruet-oppoziciya-ne-priznaet-rezultaty/

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