Футболист, чемпион России: правящая партия Грузии представила кандидата на пост президента

Бывший футболист стал кандидатом на президентских выборах в Грузии - партия "Грузинская мечта" выдвинула Михаила Кавелашвили на пост главы государства.

Об этом заявил основатель и почетный председатель политсилы Бидзина Иванишвили, пишет РИА Новости.

"Политсовет "Грузинской мечты" принял решение представить на пост президента Михаила Кавелашвили. На протяжении многих лет он как успешный спортсмен защищал достоинство Грузии. Миша был опытным членом футбольной сборной Грузии. Он является многократным чемпионом нескольких стран", - заявил он.

По информации РБК, Михаил Кавелашвили - бывший футболист, нападающий сборной Грузии и многократный победитель чемпионатов страны в составе тбилисского "Динамо". В 2016-м спортсмен избрался от "Грузинской мечты" в парламент, а в марте этого года вошел в группу "Сила народа", основанную несколькими выходцами из "Грузинской мечты".

В 1995 году Кавелашвили выступал за владикавказский клуб "Спартак-Алания", с которым завоевал чемпионство России. В 1996-м перешел в "Манчестер Сити", а спустя еще год его отдали в аренду швейцарскому "Грассхопперу", с которым он также стал чемпионом. Последним клубом в его футбольной карьере был швейцарский "Базель", где он играл в 2005–2006 годах.

Стоит отметить, что в Грузии определились с датой проведения президентских выборов. Они назначены на декабрь. Нового главу государства будут выбирать по новой системе.

Впервые президента будет выбирать коллегия из 300 человек - 150 депутатов парламента нового созыва и 150 делегатов регионов.

Напомним, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 18 партий. Для попадания в парламент им необходимо было преодолеть пятипроцентный барьер. Согласно предварительным данным Центризбиркома, победу одержала "Грузинская мечта" с 53,92% голосов. Следом за ней идут оппозиционные движения "Коалиция за перемены" (11,03%), "Единство - Национальное движение" (10,16%), "Сильная Грузия" (8,81%), "За Грузию" (7,77%). Все представители оппозиционных сил отказались признать результаты выборов.

25 ноября партия "Грузинская мечта" провела первое заседание парламента. Однако оппозиция его бойкотировала. Итоги выборов в парламент отказалась признавать действующий президент Саломе Зурабишвили, а по стране вспыхнули массовые протесты.