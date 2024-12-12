Россия заявила об ударе ATACMS по Таганрогу, в США ожидают нового применения "Орешника"

Россия может снова применить комплекс «Орешник» против Украины уже в ближайшие дни, сообщили в среду агентства Associated Press и Reuters. Российское Минобороны тем временем пообещало «ответ» на удар ВСУ американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.

Международные агентства AP и Reuters в среду со ссылкой на источник в правительстве США сообщили, что Россия может снова применить комплекс «Орешник» против Украины уже ближайшие дни — так считают в разведке США.

При этом собеседник Reuters подчеркнул, что применение нового российского ракетного комплекса принципиально не изменит ситуацию на фронте.

«Мы считаем, что „Орешник" не является фактором, который реально может изменить положение сил на поле боя. Скорее всего, это очередная попытка России терроризировать Украину, и эта попытка будет неудачной», — цитирует агентство свой источник в Вашингтоне.

Associated Press, цитируя свой источник, отмечает, что у России «лишь несколько» таких ракетных комплексов, и их боеголовки обладают меньшей разрушительной силой, чем те, которые российские военные применяют в Украине на регулярной основе.

Во вторник, 10 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что достаточное количество систем, подобных ракетному комплексу «Орешник», сводит к минимуму необходимость использования ядерного оружия.

Впервые Россия ударила баллистической ракетой «Орешник» 21 ноября по Днепру. Владимир Путин тогда заявил, что это новая разработка российской военной промышленности, а ее применение — ответ на украинские атаки территории России американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow.

До этого об «Орешнике» не было известно ничего, включая название. По словам Путина, при атаке на Днепр ракета была в «безъядерном гиперзвуковом оснащении», ее боеголовки «атаковали цели со скоростью 10 махов — это 2,5–3 километра в секунду».

Неделей позже Путин пригрозил ударами «Орешником» по «центрам принятия решений в Киеве». Генштаб и Минобороны России «подбирают цели для поражения на территории Украины», сказал Путин 28 ноября.

Минобороны России, в свою очередь, заявило в среду, что ночной удар ВСУ по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области был также нанесен шестью ракетами ATACMS.

Об ударе по Таганрогу местные власти сообщили утром в среду. Сообщалось, что в результате атаки в 27 многоквартирных домах пропало теплоснабжение.

В сообщении Минобороны было сказано, что две ракеты были сбиты комплексами «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Незначительные повреждения получили два здания и три военных автомобиля, а также гражданские машины на стоянке рядом, утверждает ведомство.

Из-за падения обломков сбитых ракет были пострадавшие среди личного состава, сообщили в Минобороны России, и пообещали ответить на этот удар.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заявили в Минобороны России.

Украинская сторона сообщения о ракетной атаке на Таганрог не комментировала.