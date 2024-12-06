Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Будем готовы сделать все": Лавров назвал ракету "Орешник" сигналом Западу

Опубликовано:

Сергей Лавров
Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose / Contributor / Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о ракете "Орешник", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По мнению Лаврова, Запад борется за сохранение гегемонии в мире, а в случае с Украиной — за режим, "который готов продать или отдать все природные и человеческие ресурсы".

"Сенатор США Линдсей Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать", — заявил российский министр.

Москва же, уверяет Лавров, борется как за свои законные интересы в сфере безопасности, так и за людей, живущих на этих землях, "чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы".

"Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, "сидящих" на этих природных ресурсах", — отметил российский министр.

Он также заявил, что применение гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" было сигналом Западу.

"Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", — сказал Лавров.

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, РФ нанесла удар "Орешником по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Добавим, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам".

После того, как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2196903-budem-gotovy-sdelat-vse-lavrov-nazval-raketu-oreshnik-signalom-zapadu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie