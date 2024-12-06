"Будем готовы сделать все": Лавров назвал ракету "Орешник" сигналом Западу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону высказался о ракете "Орешник", передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По мнению Лаврова, Запад борется за сохранение гегемонии в мире, а в случае с Украиной — за режим, "который готов продать или отдать все природные и человеческие ресурсы".

"Сенатор США Линдсей Грэм, который некоторое время назад посетил Киев, в присутствии Владимира Зеленского прямо заявил о том, что Украина богата редкоземельными металлами. Мол, мы не можем оставить это богатство русским. Мы его должны забрать", — заявил российский министр.

Москва же, уверяет Лавров, борется как за свои законные интересы в сфере безопасности, так и за людей, живущих на этих землях, "чьи предки на протяжении веков осваивали их, строили города, заводы".

"Мы заботимся о людях, а не о природных ресурсах, которые кто-то в США хотел бы забрать себе и хотел бы иметь украинцев в качестве слуг, "сидящих" на этих природных ресурсах", — отметил российский министр.

Он также заявил, что применение гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник" было сигналом Западу.

"Сообщение, которое хотели донести, испытывая эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что будем готовы сделать все, чтобы защитить наши законные интересы", — сказал Лавров.

Напомним, о новой баллистической ракете России "Орешник" впервые стало известно из видеообращения главы РФ Владимира Путина вечером 21 ноября. По его словам, РФ нанесла удар "Орешником по "одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов" в украинском Днепре.

Ранее Русская служба BBC подробно рассказывала, что именно известно о новом оружии России.

На ситуацию отреагировали в США. В Белом доме заявили, что продолжат поддерживать Украину, а в Пентагоне отметили, что и ранее видели "опасную и безрассудную риторику" от президента РФ. Тем не менее в Пентагоне признали, что обеспокоены происходящим.

Добавим, что в ходе своего обращения по итогам борьбы за президентский пост Трамп заявил, что "намерен положить конец всем войнам".

После того, как стало известно о победе Трампа, Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с вновь избранным президентом. Лидер Украины заявил, что "люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни".