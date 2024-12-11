Повлияла ли на казахстанский экспорт нефти через "Дружбу" атака беспилотников на нефтебазу в России

Нефтебаза "Транснефти" (оператор трубопровода "Дружба") была атакована в Брянской области с помощью дронов. В "КазТрансОйл" сообщили, повлияла ли атака на экспорт казахстанской нефти, передает NUR.KZ.

Отметим, что через нефтепровод "Дружба" Казахстан поставляет свою нефть Германии.

В "КазТрансОйл" сообщили, что представители компании созвонились с "Транснефтью". Выяснилось, что удар был нанесен по нефтебазе с ГСМ - трубопровод не пострадал.

"По информации "Транснефть", в основном удары касаются по объектам с ГСМ, на нефтепроводы удары не направляются, так как объемы идут в Европу", - говорится в сообщении.

Как пишет DW, в ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Брянскую область РФ. Губернатор Богомаз сообщил о пожаре на производственном объекте в результате удара. Также в СМИ появилась информация о том, что дроны поразили нефтебазу "Транснефти", некоторые сообщали, что был поврежден нефтепровод "Дружба". Отмечается, что официального подтверждения этой информации не было.

Минобороны РФ в свою очередь заявило о перехвате и уничтожении 14 дронов.

Экспорт казахстанской нефти в Германию

В мае 2022 года ЕС объявил о введении эмбарго (запрета) на импорт российской нефти, который начал действовать с конца того же года.

Позже появилась информация, что Германия с 2023 году будет импортировать казахстанскую нефть вместо российской по трубопроводу "Дружба".

В марте 2023 года в Минэнерго рассказали о договоренностях с Германией об объемах поставок.

Отметим, что 1 декабря этого года в Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба". Через этот нефтепровод Казахстан поставляет свою нефть Германии.

В пресс-службе Министерства энергетики РК прокомментировали ситуацию.